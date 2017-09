Windows 10, cos’è Continuum e come si usa

Con Continuum Windows 10 vuole creare un vero e proprio ecosistema di strumenti capaci di aiutare l'utente a lavorare più o meno allo stesso modo, indipendentemente dal dispositivo utilizzato (tipologia, fattore di forma, strumenti di input messi a disposizione).

Non soltanto le applicazioni devono essere sempre più "universali" (Universal apps) e quindi funzionare, allo stesso modo, sui sistemi desktop così come sui dispositivi mobili ma è lo stesso Windows che deve garantire la medesima esperienza d'uso su ciascun device.

Windows 10 diventa così molto più abile nel comprendere automaticamente su quale sistema risulta installato: su una macchina equipaggiata con un display multitouch viene attivata la modalità tablet, sui sistemi tradizionali viene invece utilizzata, di default, l'interfaccia tradizionale.

Continuum permette poi di trasformare un dispositivo mobile (Windows 10 Mobile di fascia alta) in una sorta di PC: basta collegarlo ad un monitor via HDMI ed il sistema operativo adatterà il suo funzionamento.

Certo, le architetture che contraddistinguono uno smartphone, seppur di fascia alta, e un PC sono notevolmente differenti ma rientrare a casa col proprio telefono e poterlo usare come se fosse un computer può fare sicuramente la differenza.

Coloro che usano un dispositivo Windows 10 Mobile possono avviare un'app quindi proseguire il lavoro dal punto dove lo avevano lasciato sul proprio PC Windows 10.

Allo stesso modo, se si comincia la stesura di un'email su PC, si può poi continuarne la preparazione sul dispositivo mobile. Il "passaggio" da un dispositivo all'altro è intuitivo e immediato.