La distribuzione IT europea continua a crescere nel terzo trimestre, con un'impressionante tasso annuo del 7,1%.

La distribuzione IT aumenta inoltre il suo share nel business degli smartphone.

È quanto rileva l’ultima ricerca di Context, che mostra anche che 10 Paesi presentano una crescita più veloce rispetto al trimestre precedente.

Il canale IT ha dunque più motivi di ottimismo, secondo Context, mentre l'anno volge al termine. Dopo che l’ultima analisi della società di IT market intelligence ha rivelato una crescita del 7,1% anno su anno della distribuzione in tutta Europa nel terzo trimestre del 2018.

I risultati sono stati raccolti dal Context Distribution Panel, che combina i dati da due fonti della società di analisi. Quelli sulle spedizioni dei vendor, tracciate con il suo SalesWatch Distribution. E quelli di MarketWatch, che tiene traccia di tutte le vendite a utenti finali, sia dirette che attraverso il canale.

L'accelerazione della crescita del terzo trimestre si basa sull'espansione del 5,4% nel secondo trimestre. Anch'essa a sua volta in aumento rispetto alla crescita del 4,7% nel trimestre precedente.

Distribuzione: bene l’Europa e anche l’Italia

Complessivamente, sei Paesi hanno visto una crescita di oltre il 10% anno su anno nel terzo trimestre. Questi sono: Italia, Portogallo, Belgio, Repubblica Ceca, Spagna e Svezia. Notevole anche la performance di: Paesi baltici, Polonia, Francia e Germania. Anche tutti questi sono cresciuti a un ritmo più veloce rispetto ai tre mesi precedenti .

Solo due paesi, Finlandia e Norvegia, hanno registrato una crescita negativa nel terzo trimestre. Un segno della forza complessiva costante del mercato in tutta Europa.

L'Italia è in cima alla lista dei Paesi in più rapida crescita. Il nostro Paese ha accelerato le vendite dal 10,3% di crescita nel 2° trimestre al 14,1% nel 3° trimestre. Ciò grazie alle ottime performance nei settore delle telecomunicazioni (crescita del 28%), display (21%) e mobile computing (8%).

Anche la Spagna ha registrato un'impennata della crescita grazie soprattutto alle telecomunicazioni (25%) e al mobile computing (12%). Mentre un lieve aumento negli ultimi due trimestri dal 4,5% al ​​4,6% in Francia è stato determinato da un aumento di vendite nelle telecomunicazioni (31 %) e server (58%).

La crescita del Regno Unito è rimasta al di sopra del 5%, continuando a migliorare notevolmente rispetto alla fine del 2017. Il Regno Unito ha visto una forte crescita nel settore delle telecomunicazioni (20%), del data center networking (33%) e del mobile computing (4%). La crescita complessiva della Germania ha invece raggiunto il 3.1%, dopo un Q2 debole.

I settori e i player

Il mercato delle telecomunicazioni ha aperto la strada in termini di crescita dei ricavi. Ha aggiunto 487 milioni di euro nel terzo trimestre year-to-date, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Ciò grazie alla forte performance di Huawei, Xiaomi e Nokia.

Questa è una buona notizia per la distribuzione, che aumenta i volumi mentre le spedizioni riportate per l'industria in generale stanno mostrando un trend al ribasso per la prima volta quest'anno. Ciò dipende dalle competenze logistiche della distribuzione e dalla creazione di servizi a valore aggiunto. Questi ultimi, quali la gestione dei resi e il refurbishing dei telefoni cellulari, stanno diventando sempre più popolari tra i consumatori.

Ma sono stati i componenti computing a trionfare in percentuale di crescita anno su anno, di oltre il 10%, grazie a parti e processori HPE e Intel.

La categoria software e licenze è cresciuta con prodotti di VMware, Microsoft, EMC, Symantec e RedHat, che hanno tutti superato una crescita di 20 milioni di euro. Una menzione speciale anche per i sistemi audio-video, guidati in gran parte da Apple. Hanno visto una crescita di un impressionante 28% nel terzo trimestre.