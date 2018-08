Desivero fornisce una piattaforma digitale di servizi per il consumatore nell'ambito della termo-idraulica e dell'arredo bagno e il nuovo tool che ha messo a disposizione è una sorta di consulente virtuale per la scelta su misura dell’impianto di raffrescamento e riscaldamento.

Il tool Wizard Desivero guida l’utente passo dopo passo nella scelta della migliore soluzione impiantistica di raffrescamento e di riscaldamento.

La guida per il sistema di raffrescamento è disponibile al lancio della nuova soluzione. Per il sistema di riscaldamento sarà disponibile a settembre.

Wizard Desivero, un consulente digitale al nostro servizio

Il tool Wizard Desivero è costituito da un motore di calcolo che recepisce tutte le informazioni di profilazione dell’utente. Questa profilazione avviene attraverso semplici quesiti sulla tipologia di abitazione.

I quesiti che si possono rivolgere al consulente virtuale riguardano l’esposizione, il numero delle stanze, l’altezza dei soffitti e altre informazioni. Questi dati sono necessari alla piattaforma per individuare la soluzione più adatta in termini di comfort ambientale. Lo strumento tiene conto sia delle esigenze di climatizzazione che dei consumi.

Valutare la migliore soluzione da utilizzare per la climatizzazione della propria casa, è fondamentale per sé e per l’ambiente. La scelta però non è banale. Bisogna capire quale sistema è il più efficiente e adatto all’abitazione, all’ambiente di riferimento e alle necessità di utilizzo.

Senza dimenticare il complesso mondo delle normative e delle incentivazioni fiscali. Inoltre, è da tenere presente che la fretta e la mancanza di informazioni sono spesso cattive consigliere. Wizard Desivero nasce proprio per considerare tutte le opzioni e aiutarci a fare la scelta giusta.

Maggiori informazioni su Desivero sono disponibili sul sito dell’azienda.

A questo indirizzo è invece accessibile il nuovo strumento digitale Wizard Desivero.