Consigli per non perdere clienti con i chatbot

I chatbot offrono molti vantaggi alle imprese. Con lo sviluppo e l'uso corretti, un chatbot intelligente può aiutare le organizzazioni in ogni tipo di settore. Sono disponibili 24 ore su 24, facili da usare e da accedere e possono dare rapida esecuzione ad azioni e risposte.

Alimentati con intelligenza artificiale, i chatbot hanno la capacità di adattarsi istantaneamente a un'ampia gamma di situazioni e contesti, mentre gli esseri umani dovrebbero prendere un po' di tempo per capire e imparare. Inoltre, con l'aumento dell'utilizzo della telefonia mobile (oltre otto utenti internet su dieci accedono al web attraverso uno smartphone secondo eMarketer), i chatbot sono strumenti utili per interagire istantaneamente con loro. Tuttavia, affinché le aziende possano massimizzare l'efficienza e le prestazioni di un chatbot per non perdere clienti, ci sono alcune linee guida da seguire.

Come usare i chatbot

Definisci i tuoi obiettivi. Definire i propri obiettivi è una frase usata in ogni materiale di marketing o di business, che può apparire come ovvio o ridondante. Ma è probabilmente la cosa più importante a cui pensare se un'azienda vuole utilizzare un chatbot correttamente per guadagnare clienti. Ci sono diversi modi in cui le aziende e le organizzazioni possono agire in questo senso, ma tutto dipende dalla risposta alle seguenti domande: Perché avere un chatbot? Qual è l'uso principale? È raccogliere dati, interagire con i clienti, fornire informazioni o guidare gli utenti? Quali punti di contatto dovrebbe avere l'indirizzo chatbot? Quando dovrebbe intervenire una squadra umana? Dove sono i limiti? Prendere tempo per pensare le cose attraverso permettono alle aziende di capire chiaramente che cosa è che vogliono che il loro chatbot fare e come meglio possono aiutare i loro clienti. Quando gli obiettivi non sono chiaramente definiti, ciò può causare frustrazioni e malintesi da parte degli utenti.

Non rendere il tuo chatbot come un umano. Un errore comune che le aziende spesso fanno è di rendere il chatbot simile a un umano. Non informare i vostri clienti e visitatori che stanno parlando con un bot porterà a frustrazioni e confusioni. Se i potenziali clienti si trovano di fronte a un chatbot che non è in grado di gestire la loro particolare richiesta o offrire soluzioni, è altamente probabile che se ne vadano e considerino il vostro servizio come un gadget. Proprio come il 40% delle persone avrebbe abbandonato un sito che richiede più di tre secondi per caricare, le persone non saranno indulgenti con un chatbot.

Per le aziende per non perdere credibilità e professionalità, è quindi estremamente importante che i clienti capiscano di essere guidati da un chatbot perché può eseguire e fornire azioni immediate, ma che ci sarà un team di supporto umano dietro per affrontare situazioni complesse, se necessario.

Una squadra umana è essenziale per affrontare compiti che la soluzione non può ancora svolgere, ed è altrettanto importante che la squadra rimanga reattiva. Ma questo non significa che il tuo chatbot non debba avere personalità. Al contrario, la personalità può aiutare ad avere una migliore immagine di marca.

Non fare esibizioni



È bello poter dare personalità a un chatbot. Per renderlo amichevole, cortese, educato, inviare scherzi e avere una buona interazione con gli utenti. Le chat con personalità possono avere un forte impatto sull'esperienza di un utente. Ma attenzione a non esibire il chatbot. I chatbot ci sono per portare valore al vostro servizio o prodotto e per guidare i vostri utenti attraverso la loro esperienza il più rapidamente possibile. Non devono essere usati per puro intrattenimento se volete mantenere i vostri clienti e essere utili.

Consentire agli utenti il margine di manovra

Un fattore chiave per perdere i clienti è avere un'interfaccia non è facile da navigare. Con un'interfaccia chatbot, è importante per i clienti avere modi di navigare fuori dall'interfaccia o di tornare facilmente al menu, senza sentirsi bloccati. I chatbot sono pensati per aiutare gli utenti a guidare gli utenti attraverso un prodotto o servizio e per essere semplici da usare, ma l'intera interfaccia deve essere intuitiva.

Se un utente non capisce come utilizzare il chatbot, prodotto o servizio, molto probabilmente lascerà piuttosto che perdere il loro tempo a capire come ottenere quello che vuole. Quando si consente agli utenti di avere un certo margine di manovra e libertà intorno alla interfaccia chatbot, li aiuti a ottenere ciò che stanno cercando e consentire loro di tornare al tuo prodotto o servizio ogni volta che ne hanno bisogno.

Alla fine, per mantenere i clienti, è importante fare in modo che le persone amino il chatbot. Per farli trovare utili, utili e disponibili le chat dovrebbero essere personali, dovrebbero essere usate per saperne di più sugli utenti con cui interagiscono per dare loro il massimo da ciò che si aspettano. Una volta che questo è stato stabilito, sarà molto più facile non perdere clienti con il chatbot.