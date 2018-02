Le consegne saranno il nuovo business di Amazon

Amazon si sta preparando a entrare in nuovi mercati. Il Wall Street Journal riferisce infatti che l'azienda sta preparando un servizio di consegna per le imprese in concorrenza diretta con Ups, FedEx e indirettamente anche con il servizio postale degli Stati Uniti.

Shipping with Amazon

Shipping with Amazon è il nome del servizio di consegna per altre aziende e le terze parti che vendono sul marketplace della società che dovrebbe debuttare a Los Angeles nelle prossime settimane e mettere in dubbio l’alleanza che negli Usa la società di Jeff Bezos ha con Ups.

Anche perché la società ha già annunciato che avrà prezzi inferiori rispetto alla concorrenza. Inizialmente sfrutterà gli spazi vuoti dei propri camion per accettare gli ordini di altre aziende senza aumentare i costi.

La società ha da tempo acquisito un maggiore controllo sulla sua rete logistica con iniziative come Fulfillment by Amazon (Fba), ma Shipping With Amazon gli darebbe la possibilità di avere un pieno controllo sui suoi ordini.

Altro obiettivo dell’iniziativa potrebbe essere l’ampliamento effettivo dei benefici di Amazon Prime a tutti i clienti. Amazon vanta tempi di consegna eccellenti per gli articoli inviati dai propri magazzini, ma quando un cliente ordina da una terza parte, l’appartenenza a Prime è abbastanza inutile.

La società può teoricamente accelerare i tempi anche di questi tipi di consegne. In questo modo poi la società avrebbe un controllo completo sul processo e potrebbe rispondere prontamente ai clienti che dicono di non avere ricevuto il pacco dal corriere.

D’altronde a Jeff Bezos piace essere presente in tutti gli aspetti del processo di vendita e l’ultima stagione delle vendite natalizie, con molti ritardi nelle consegne, ha lasciato qualche segno negativo per Amazon.

Amazon, poi, al momento registra grandi perdite sulla spedizione. L'anno scorso ha speso fino a 20 miliardi di dollari per assicurarsi che i suoi prodotti arrivassero ai clienti. Controllando il processo potrebbe gestire meglio questi costi soprattutto se la consegna drone diventerà così diffusa come spera l’azienda.

Al di là di questo, però, c' è un sacco di soldi da fare nel settore. Ups nell'ultimo trimestre, ha registrato ricavi per 18,83 miliardi di dollari. Se la società di Bezos potesse ottenere anche solo un pezzo di quella torta, sarebbe una grande spinta per il suo business.