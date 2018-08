Il servizio Amazon Consegna Oggi aveva debuttato, per quanto riguarda l’Italia, in primavera a Milano (ne avevamo parlato qui).

Ora l’opzione di consegna in giornata senza costi aggiuntivi per oltre un milione di prodotti si estende anche alla Capitale.

Consegna Oggi di Amazon è infatti stata resa disponibile anche a Roma, naturalmente sempre solo per i clienti Amazon Prime. Dunque i clienti Amazon Prime di Roma possono effettuare l’ordine in mattinata e riceverlo in giornata. Informa l’azienda che sono idonei per la Consegna Oggi gli ordini, tipicamente effettuati entro l’una, superiori ai 29 euro. Questi verranno consegnati tra le 18.30 e le 21.30 del giorno stesso, dal lunedì al venerdì e senza costi aggiuntivi.

L’ordine arriva a casa in giornata, con Consegna Oggi

C’è un’ampia selezione, assicura Amazon, di prodotti disponibili per la Consegna Oggi. Prodotti delle più svariate categorie, tra cui dispositivi elettronici, libri, film e molto altro. Roma si aggiunge a Milano diventando la seconda città italiana in cui è disponibile il servizio di consegna in giornata. Sulla pagina dedicata è possibile ricercare i codici postali coperti dal servizio dedicato ai clienti Prime.

Per verificare la possibilità della consegna in giornata, viene visualizzato il logo Consegna Oggi nelle pagine dei prodotti idonei. I clienti Prime possono poi scegliere l’opzione di Consegna Oggi senza costi aggiuntivi al momento del check-out. In alternativa è possibile anche utilizzare la funzione Ricevi oggi, situata nel menu dei filtri. Questa consente di trovare e filtrare i prodotti idonei alla Consegna Oggi durante la ricerca.

Vengono consegnati tra le 18.30 e le 21.30 del giorno stesso gli acquisti eseguiti durante la mattinata. Quelli effettuati nel pomeriggio sono consegnati il giorno successivo.

Maggiori informazioni sul servizio Consegna Oggi di Amazon sono disponibili a questo indirizzo.