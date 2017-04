Le macchine di Inpeco raccontano i dati

Inpeco, azienda che progetta e sviluppa sistemi di automazione e di processo per laboratori di analisi clinica, ha adottato l’approccio Connected Machine di Cisco con quale le macchine riescono a parlare, fornendo dati per l’ottimizzazione dell’operatività, avere il controllo totale sulla produzione e progettare nuovi servizi basandosi sull’attendibilità di informazioni raccolte sul campo.

Inpeco progetta e sviluppa sistemi di automazione e di processo per laboratori di analisi clinica. Gli impianti che realizza permettono un approccio completo e completamente automatizzato alla gestione dei campioni biologici e consentono l’abbattimento del rischio di errore umano e la completa tracciabilità delle provette, con vantaggi in sicurezza del risultato finale e la salvaguardia della salute del paziente.

Come ha detto il CIO di Inpeco, Francesco Ciuccarelli, “Il passaggio dall’automazione all’automazione connessa con la tecnologia Cisco ci ha permesso di aumentare il valore delle soluzioni con livelli più elevati di sicurezza ed efficienza, migliorando i processi e producendo dati preziosi che saranno alla base dello sviluppo di nuovi servizi”.

Automazione smart



Gli impianti di Inpeco nascono per operare interconnessi alla rete e questo permette all’azienda di monitorare da remoto il loro funzionamento nei laboratori dei clienti, prevedendo eventuali anomalie e programmando in modo proattivo interventi correttivi, da remoto o sul posto.

L’obiettivo è garantire ai clienti la massima affidabilità e, di conseguenza, l’efficienza del processo diagnostico a tutela della salute delle persone. Aver dotato gli impianti di dispositivi di connessione consente anche di capitalizzare la grande mole di dati che è possibile raccogliere sulle macchine durante il loro funzionamento e utilizzarli per migliorare ancora le soluzioni che progettiamo.

Il valore dei dati

Alla base dell’infrastruttura che permette la connessione in rete degli impianti progettati da Inpeco c’è la piattaforma Connected Machine di Cisco, una soluzione che comprende un porftolio di tecnologie digitali basate sull’approccio IoT, per l’integrazione rapida delle macchine alla rete e la possibilità di sfruttare al massimo il potenziale dei dati.

“Le nostre soluzioni sono dotate di router Cisco che comunicano con un hub centrale in un sistema adatto al funzionamento in un ambiente di laboratorio - ha detto Ciuccarelli - . Il risultato è un’infrastruttura intelligente di dispositivi e oggetti collegati, con macchine interconnesse che condividono informazioni e ne consentono l’analisi e l’utilizzo efficace, rendendo più efficienti i processi”.

L’obiettivo di Inpeco era di mettere in campo un’infrastruttura di connessione sia per garantire la massima affidabilità dell’attività di laboratorio e, di conseguenza, la tutela della salute del paziente, che di ottenere feedback dagli impianti per un controllo più puntuale sul loro stato di funzionamento, in modo da intervenire con la massima efficienza e ridurre al contempo i costi.

Non a caso, uno dei principali vantaggi raggiunti è la velocità con cui il personale di Inpeco può risolvere problemi da remoto, in caso di assistenza all’utente finale o per attività di gestione pianificata sugli impianti, con una importante ottimizzazione delle trasferte del personale.

L’utilizzo di un’infrastruttura composta da impianti di automazione interconnessi permette infine di avere a disposizione servizi innovativi basati sulla tecniche di Business Intelligence e sui Big Data provenienti dal workflow del laboratorio e altre statistiche sulle prestazioni degli impianti. Per Inpeco tutto ciò si traduce in ulteriori input per la ricerca e sviluppo, con un unico obiettivo: migliorare costantemente i prodotti.

Sulla base dei benefici ottenuti, Inpeco inoltre sta investendo in soluzioni di connettività per l’ottimizzazione dei processi interni anche in ambito Smart Logistic, sempre in ottica Connected Machine, per applicare la tracciabilità anche alla gestione del magazzino e alla movimentazione dei materiali.