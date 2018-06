Conio, la app per convertire oro in Bitcoin e viceversa

Grazie all'alleanza tra Confinvest e la startup Conio è possibile comprare e convertire oro in Bitcoin e viceversa con un'app per smartphone.

Recandosi alla sede di Confinvest i possessori di monete d'oro e lingotti possono convertirli direttamente in Bitcoin scaricando l'app Conio e attivando un account, senza un preventivo passaggio in altre valute.

Allo stesso modo, dall'applicazione Conio è possibile vendere Bitcoin a Confinvest, ricevendo in cambio oro.

L'operazione richiede la consegna fisica del metallo a Confinvest che, ricevendolo, in base alla quotazione del momento, grazie alla piattaforma messa a punto dalla società fintech, può inviare istantaneamente il valore corrispondente in Bitcoin sull'account Conio del cliente.

Viceversa inviando direttamente dal proprio portfolio Conio all'account di Confinvest la quantità di Bitcoin che si intende convertire, si riceverà il corrispondente fisico in oro. L'operazione è immediata in entrambi i casi.

Per Confinvest, realtà italiana per gli investimenti aurei dal 1983, l'accordo risponde alla visione del CEO Giacomo Andreoli per il quale “gli investitori in criptovalute sono assimilabili agli investitori in oro. Entrambi vogliono diversificare il patrimonio utilizzando asset in grado di preservarne il valore. Sia i Bitcoin che l'oro hanno un'offerta limitata, matematica per il primo e naturale per il secondo, alla quale ognuno può affidare parte dei propri risparmi senza riporre fiducia in nessuno".

Per Conio la partnership rientra nell'ambito della più ampia strategia della società, che ha l'obiettivo di consentire a piccoli e grandi risparmiatori di accedere al mercato dei Bitcoin con semplicità e sicurezza, rispondendo alla crescente domanda del pubblico di forme di investimento e pagamento alternative a quelle tradizionali.

Per Christian Miccoli, co-founder e Ceo di Conio "l'oro fisico e il Bitcoin, che è oro digitale, sono ora in comunicazione ed è più facile per i risparmiatori accedere a questi asset apprezzati perché proteggono il capitale da rischi sistemici che potrebbero coinvolgere l'Euro o il debito pubblico".