Confindustria si allea con Google per digitalizzare le imprese

Google e Confindustria hanno annunciato oggi a Milano un piano di collaborazione per supportare le imprese italiane nel processo di trasformazione digitale.

Un progetto presentato dal Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia e da Matt Brittin, President Business and Operations Emea di Google, che verterà sulle tematiche centrali della formazione delle persone, dl sostegno dell’occupabilità e dell’internazionalizzazione. Il tutto con l'intelligenza artificiale.

Per dare alle aziende italiane gli strumenti digitali e seguendo la linea del Piano Nazionale Impresa 4.0 del Mise, l’accordo farà leva sulle competenze associative e la rete territoriale di Confindustria, unite alla tecnologia e alle iniziative di Google.

Il progetto si svilupperà su quattro direttive: supporto all’internazionalizzazione delle imprese, formazione sulle competenze digitali, presenza online delle imprese, machine learning e intelligenza artificiale per le Pmi.

Internazionalizzazione, formazione, online e intelligenza artificiale

Per l’internazionalizzazione delle imprese Google mette a disposizione strumenti gratuiti che permetteranno agli imprenditori di avere un inquadramento di base sui paesi d’interesse e valutare un approccio innovativo verso l’estero.

Per la formazione delle generazioni che devono ancora entrare nel mercato del lavoro, così come degli adulti che rischiano di uscirne prematuramente per un deficit di competenze, Google realizzerà, in collaborazione con le organizzazioni formative di Confindustria, una piattaforma per le imprese associate contenente percorsi gratuiti di formazione online sui principali strumenti web e digitali con l’obiettivo di far acquisire e aggiornare le competenze chiave per la trasformazione del tessuto industriale italiano.

Sono previsti interventi di formazione che mirano a valorizzare le iniziative Orientagiovani e Pmi Day di Confindustria, e il progetto Crescere in digitale di Google, per offrire formazione gratuita e tirocini retribuiti in azienda.

Per la presenza online delle imprese Confindustria promuoverà, attraverso le proprie Associazioni, l’utilizzo degli strumenti gratuiti che Google offre alle imprese per gestire la propria presenza online e facilitare così la propria visibilità sul motore di ricerca e sulle mappe.

Per aumentare la consapevolezza degli imprenditori sulle possibili applicazioni dell’intelligenza artificiale nelle filiere produttive del made in Italy, Google e Confindustria promuoveranno progetti di sviluppo sul territorio nazionale per trasformare il machine learning in un’opportunità per tutte le imprese, anche attraverso il supporto della rete dei Digital Innovation Hub.