L’altoparlante Lightning Rayz Rally di Pioneer è uno speaker per conference call da usare con iPhone e altri dispositivi iOS. Per un certo periodo è stato disponibile solo sull’Apple Store statunitense. Da un po’ di tempo è invece acquistabile anche su quello italiano, al prezzo di 119,95 euro.

Il dispositivo è disponibile in due varianti di colore: Onice e Grigio siderale. Offre un suono potente, in proporzione alle dimensioni, e un audio nitido per ben riprodurre il parlato. Allo stesso tempo, si presenta con la compattezza di un device destinato a essere portato con sé insieme allo smartphone.

Conference call, con Pioneer e iPhone

Un altro aspetto comodo di questo altoparlante tascabile è che viene alimentato direttamente tramite connettore Lightning dal dispositivo iOS. Quindi non ha bisogno di batterie.

Grazie all’efficienza della tecnologia Avnera LightX, attinge dall’iPhone una quantità minima di energia per il funzionamento.

Inoltre, il Rayz Rally di Pioneer dispone di una porta di ricarica integrata. Questa consente di continuare la conversazione anche mentre il dispositivo è in carica. In questo modo si può evitare di prosciugare interamente la batteria dell’iPhone mentre si utilizza l’altoparlante Lightning esterno.

Lo Smart Button dell’altoparlante Lightning consente di attivare o disattivare il microfono. Così come di mettere in pausa o far ripartire la musica, il tutto anche se lo schermo dell’iPhone è bloccato. L

’utilizzo è immediato e intuitivo, grazie all’unico pulsante presente, e la messa in funzione è plug & play. È anche disponibile un’app dedicata, che consente di aggiungere nuove funzioni mediante gli aggiornamenti software.