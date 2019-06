Con tvOS 13, Apple TV diventa il nuovo iTunes per il televisore

Uno dei dispositivi Apple che ha avuto un certo successo negli USA ma un po' meno all'estero è l'Apple TV. Tuttavia nella nuova direzione strategica che ha intrapreso la società assume un ruolo di primo piano. Ecco quindi che il suo sistema operativo diventa particolarmente importante. Per questo il tvOS 13, che sarà disponibile in autunno, presenta diverse innovazioni di rilievo. E, siccome la società sta gradualmente dismettendo l’applicazione iTunes come l’abbiamo conosciuta sinora, al suo posto arriveranno tre applicazioni per lo streaming multimediale: Apple Music, Apple Podcast e Apple TV.

Grazie a tvOS 13, Apple TV 4K guadagna una nuova schermata Home; il supporto multi-utente per accedere ai programmi TV, film e musica; il supporto per Apple Arcade; il supporto esteso per i controller di gioco e nuovi salvaschermo HDR 4K di filmati sugli abissi marini.

Più in dettaglio, tvOS 13 dispone di una nuova schermata iniziale sulla quale le app possono ora riprodurre anteprime video a schermo intero.

Sei utenti ogni famiglia

Dal canto suo, il nuovo Apple TV Control Center consente di passare facilmente da un componente della famiglia all'altro in modo che ognuno abbia una propria esperienza di intrattenimento personalizzata. Ogni utente vede una propria lista e riceve consigli su serie TV e film in base ai gusti. Il nuovo Control Center offre inoltre un accesso rapido alle principali funzioni chiave di Apple TV, tra cui la sospensione del sistema e il roting audio.

Apple Music su tvOS 13 sfrutta il supporto multiutente, così tutti in casa possono riprodurre facilmente le loro playlist personalizzate e avere consigli di ascolto. Nel nuovo Control Center, gli utenti possono accedere rapidamente alla canzone in corso di riproduzione. Inoltre, è possibile seguire i testi sullo schermo in sincronia con le canzoni preferite.

In autunno, Apple Arcade arriverà su Apple TV 4K. Con un solo abbonamento, una famiglia di sei persone avrà accesso illimitato a oltre 100 nuovi ed esclusivi giochi, tutti senza pubblicità o acquisti aggiuntivi. E molti di tali giochi offriranno supporto per i controller. Sarà possibile disporre dei giochi Apple Arcade su iPhone, iPad, iPod touch, Mac e Apple TV.

A proposito di controller, tvOS 13 aggiunge il supporto per quelli più diffusi, come quelli Xbox One S e PlayStation DualShock 4, rendendo ancora più facile per i giocatori di approfittare di Apple Arcade e altri grandi giochi su app Store.

Apple sta anche espandendo la collezione di screen saver 4K HDR disponibili su Apple TV 4K: l’obiettivo è portare gli spettatori nelle profondità del mare. Realizzati in collaborazione con la BBC Natural History Unit, il team di Blue Planet, questi video coinvolgenti sono stati girati negli abissi degli oceani di tutto il mondo.