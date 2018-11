Con RoboMaker, AWS velocizza lo sviluppo di applicazioni per la robotica

I robot sono macchine che rilevano, calcolano e agiscono. E molti sono ormai parte della nostra vita quotidiana: facendosi carico di compiti lunghi, noiosi e a volte pericolosi. I robot eseguono questi compiti attraverso istruzioni fornite tramite applicazioni software che ricevono ed elaborano dati provenienti da sensori e controllano gli attuatori che creano movimento e azione. Sviluppare, testare e distribuire applicazioni di robotica intelligenti è un’operazione complessa, richiede tempo e competenze difficili da acquisire. Per semplificare e velocizzare l’attività degli sviluppatori, AWS propone ora RoboMaker, un nuovo servizio che consentirà di costruire, testare e distribuire in modo semplice e veloce applicazioni di robotica intelligente.

Con AWS RoboMaker, al software framework Robot Operating System (ROS) si aggiunge la connettività ai servizi AWS, tra cui machine learning, monitoring e analytic. In questo modo i robot potranno trasmettere dati, navigare, comunicare, comprendere e imparare.

Oggi, sottolinea AWS, per ottenere questi risultati, gli sviluppatori tendono a dedicare molto tempo a impostare l’infrastruttura, cercando di mettere insieme software per i diversi livelli del ciclo di sviluppo, spesso riproponendo qualcosa che è già stato fatto da altri e riservando così poco tempo per l’innovazione. RoboMaker fornisce invece funzionalità in grado di supportare gli sviluppatori durante tutto l’arco del progetto, consente simulazioni in ambienti diversi e favorisce quindi l’innovazione.

AWS RoboMaker è un ambiente di sviluppo integrato robotico basato su AWS Cloud9 per lo sviluppo di applicazioni, la simulazione e la gestione della flotta per la distribuzione, l'aggiornamento e la gestione delle applicazioni remote.

AWS ha reso disponibili al pubblico sia il codice sorgente sia la documentazione delle estensioni cloud AWS RoboMaker per ROS secondo i termini della Apache Software License 2.0.