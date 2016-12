Con PubCoder cresce la didattica nel listino di Pico

È una distribuzione in esclusiva per il settore education quella annunciata da Pico, che ha dato il benvenuto al software della torinese PubCoder nella propria offerta di Digital Publishing per la didattica denominata PicoEdu360, in cui rientrano anche Strumenti Creativi, Produttività e Collaborazione, e Strumenti 3D.

Senza richiedere la scrivere di una sola riga di codice, il software standalone PubCoder consente di creare animazioni, definire comportamenti e concatenarli a proprio piacimento per dar origine a contenuti digitali multilingua e interattivi, senza doversi preoccupare dei dispositivi su cui saranno visualizzati, grazie alla possibilità di esportarli in formati compatibili per desktop, sia Windows sia Mac, e mobile per iOS, Android e Amazon.

La promessa di PubCoder è, infatti, di creare con estrema facilità contenuti digitali interattivi, come ebook e app multipiattaforma, coinvolgendo ad esempio gli studenti nella realizzazione di progetti didattici multimediali e digitali di diverso tipo. Il tutto utilizzando contenuti autoprodotti o reperiti in rete, oppure importando impaginati e file creati con altre applicazioni per rielaborare foto, immagini, suoni e video, in seguito integrati in una o più pubblicazioni prodotte in modo collaborativo.

Il risultato parla di ebook interattivi e app multipiattaforma che possono essere distribuiti sui vari Store di App divenendo addirittura fonte di autofinanziamento per i singoli istituti scolastici che utilizzano PubCoder.

Da qui un’offerta EDU messa a punto da Pico per offrire un listino dedicato in grado di rimanere in linea con la capacità di spesa delle scuole.

Il distributore offre, infatti, diverse possibilità d’acquisto, tutte fortemente scontate rispetto alle versioni commerciali, sotto forma di licenze singole a 150 euro all’anno, pacchetti multi-licenza a 300 ero all’anno per 5 licenze, e bundle in abbinamento ad altri prodotti del catalogo education come, ad esempio, quella che prevede 5 licenze EDU PubCoder Pack + 25 licenze EDU Adobe CCT Pack a 775 euro all’anno.

In aggiunta, fino al 31 gennaio 2017, sarà attiva una promozione per l’acquisto in bundle di Pub Coder + Adobe Vip Pack 25, acquistabile in esclusiva da Pico.

Per tutti, senza royalties extra, costi nascosti o altri addebiti periodici, PubCoder è scaricabile per 30 giorni di prova gratuita cliccando qui.