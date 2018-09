Il 91% dei responsabili IT classifica la sicurezza come la sfida maggiore, con le reti aziendali in continua espansione. È quanto evidenzia un nuovo sondaggio condotto da Oracle.

Lo studio viene elaborato nel report intitolato Enterprise Networks in Transition: Taming the Chaos. “Domare il caos” è un concetto che sintetizza in maniera forte ed efficace le sfide che i responsabili IT si trovano ad affrontare.

Per i responsabili IT e delle telecomunicazioni, evidenzia Oracle, sicurezza, frodi e aumento della complessità derivante dalla proliferazione dei canali, sono tra le principali preoccupazioni.

Le aziende sono sempre più alla ricerca di tecnologie emergenti che offrano l’opportunità di migliorare la sicurezza e il controllo, quali la biometria, l'intelligenza artificiale e la blockchain.

Sicurezza: preoccupazioni e tecnologie emergenti

Nel giugno di quest'anno Oracle ha intervistato 277 decision maker dei comparti telecom e network, a livello globale. Le interviste riguardavano le loro prospettive sui principali trend di business e di rete. Nonché le soluzioni che li aiuteranno a competere e prosperare in un mondo digitale. Il 66% degli intervistati rappresentava aziende con almeno 11 sedi e il 62% con operazioni gestite in più Paesi.

Anche il software-defined wide area networking (SD-WAN) è stato elencato come una tecnologia fondamentale, alla base dell'evoluzione delle reti aziendali. Tuttavia, il Nord America è in ritardo rispetto ad altre regioni nel deployment di software-defined networking (SDN): 50% contro il 65-78%.

Il 91% degli intervistati ha classificato la sicurezza tra le prime tre sfide. In particolare in Asia e America Latina, dove il mobile è più popolare. Inoltre, più di un terzo degli intervistati ha valutato la sicurezza come la principale sfida in relazione alla pianificazione, all'implementazione e alla gestione delle reti aziendali. I dispositivi mobili continuano a espandere e ridefinire i confini della rete, e la sicurezza continua a essere il primo problema.

Il 76% degli intervistati concorda sul richiedere nuove soluzioni per migliorare la visibilità e il controllo dell'intera rete. Il 69% degli intervistati ha dichiarato che utilizzerà la biometria in casi d’uso di network security. Il 57% farà uso di intelligenza artificiale. In tandem, intelligenza artificiale e machine learning vengono anch’essi valutati come tecnologie chiave nel supportare la qualità del servizio e l'efficienza dei costi (30% ciascuno). La blockchain è stata identificata come una tecnologia all'avanguardia per migliorare il controllo della rete dal 27% degli intervistati.

La rete si espande sempre di più

Il 76% degli intervistati ha dichiarato che l'ampiezza e la portata della propria rete aziendale sono in espansione. Gli utenti della rete hanno sempre più canali a loro disposizione. Ciò comporta che la gestione del tempo e della produttività sta diventando sempre più difficile. Mentre la voce e l'e-mail sono i canali di comunicazione predominanti, video, chat e altre comunicazioni in-app stanno diventando sempre più popolari. Ciò influisce sul modo in cui la rete viene distribuita e gestita e su ciò che definisce l’edge del network.

Almeno l'83% degli intervistati ha identificato praticamente tutti i tipi di frodi relative alle reti e alle telecomunicazioni come un problema serio. Oltre la metà ha citato le truffe d’identità come preoccupazione principale in relazione alle comunicazioni in tempo reale. Le soluzioni devono adattarsi ed evolversi anticipando le minacce attuali e in continua evoluzione, in particolare con l'aumentare della complessità della rete.

La maggior parte (71%) degli intervistati concorda sul fatto che l'SD-WAN è fondamentale per l'evoluzione delle reti enterprise. E una percentuale ancora maggiore (88%) di intervistati di aziende globali con 101 o più sedi, afferma lo stesso. Tra le grandi aziende globali che considerano SD-WAN, la convenienza e la facilità di deployment sono i migliori driver per il 48%. Questi fattori sono seguiti dall'affidabilità (36%) e dalla flessibilità in relazione al traffico (34%).

A questo indirizzo è possibile consultare l’infografica che sintetizza lo studio, e a questo indirizzo è possibile accedere al report completo.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Oracle.