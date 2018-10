Complessità della rete aziendale, la soluzione sta nella SD Wan

Gestire in modo efficace la rete aziendale odierna è un mestiere difficile. E lo sarà sempre di più se non si adotta una strategia differente. Strategia che peraltro è ben nota e si chiama SD Wan.

Il dato emerge da una indagine di Oracle, "Enterprise Networks in Transition: Taming the Chaos", nella quale responsabili IT e telecomunicazioni hanno messo in evidenza che la sicurezza, le frodi e una maggiore complessità, derivanti dalla proliferazione dei canali, sono le principali preoccupazioni.

Lo scorso giugno Oracle ha intervistato 277 responsabili delle decisioni in ambito IT, telco e reti in merito alle proprie prospettive sui trend business, reti e sulle soluzioni per l'economia digitale. Il 66% degli intervistati opera in aziende con almeno 11 sedi e con il 62% delle operazioni gestite su più nazioni.

La tecnologia di rete SD-Wan (Software-Defined Wide Area Networking) è stata elencata come un elemento critico alla base dell'evoluzione delle reti aziendali. Il Nord America è in ritardo rispetto ad altre regioni nella distribuzione di soluzioni di networking software-defined (SDN) (50% contro il 65-78%).

Più grande la rete, maggiori i problemi



Il 91% degli intervistati ha classificato la sicurezza tra le tre sfide principali, in particolare in Asia e America Latina, dove l'utilizzo della telefonia mobile è più diffusa.Oltre un terzo degli intervistati ha classificato la sicurezza come la problematica principale in relazione alla pianificazione, distribuzione e gestione delle reti aziendali. Poiché i dispositivi mobili continuano ad espandersi e a ridefinire i confini della rete, la sicurezza continua ad essere una questione di primaria importanza.

Il 76% degli intervistati concorda sulla necessità di nuove soluzioni tecnologiche per migliorare la visibilità e il controllo dell'intera rete. Il 69% ha evidenziato che utilizzerà la biometria per la sicurezza di rete e il 57% in ambito intelligenza artificiale. Parallelamente, l'intelligenza artificiale e machine learning sono stati identificati come tecnologie fondamentali per supportare la qualità del servizio e l'efficienza dei costi (30% ciascuno), 27% degli intervistati identifica la Blockchain come una tecnologia di punta per migliorare il controllo della rete.

Il 76% degli intervistati ha dichiarato che l'ampiezza e la portata della propria rete aziendale è in evoluzione. Gli utenti della rete dispongono di un numero crescente di canali, il che significa che la gestione del tempo e della produttività sta diventando sempre più critica. Mentre voce e posta elettronica sono i canali di comunicazione predominanti, video, chat e altre comunicazioni in-app sono sempre più diffuse. Tutto questo ha un impatto sul modo in cui la rete viene distribuita e gestita e su ciò che definisce il perimetro della rete stessa.

Almeno l'83% degli intervistati ha identificato praticamente tutti i tipi di frode in ambito reti e telecomunicazioni come un problema serio, oltre la metà ha menzionato le frodi sull'identità come principale preoccupazione in relazione alle comunicazioni in tempo reale. Le soluzioni devono adattarsi ed evolvere in previsione delle minacce attuali e in continua evoluzione, in particolare con l'aumento della complessità della rete.

La tecnologia SD-Wan alla base dell'evoluzione della rete

La maggioranza (71%) degli intervistati concorda sul fatto che la tecnologia SD-Wan è fondamentale per l'evoluzione delle reti aziendali e una percentuale maggiore (88%) degli intervistati di aziende internazionali con 101 o più sedi, concorda con tale affermazione.

Per il 48% delle grandi aziende internazionali che stanno prendendo in considerazione la tecnologia SD-WAN, la convenienza e la facilità di implementazione sono state la motivazione principale, seguite dall'affidabilità (36%) e dalla flessibilità legata al traffico (34%).