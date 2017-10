Comparex punta sui servizi gestiti in cloud

Il gruppo Comparex ha creato un set di servizi gestiti che coprono quattro aree. Come spiegato da Roberto Brioschi, Vice President Southern and Southeast Europe di Comparex «ci siamo focalizzati su: gestione degli asset It, produttività e ottimizzazione, sicurezza, analytics. Nell’arco di quattro anni l’azienda diventerà un fornitore di servizi gestiti a livello globale, così da sostenere e rinforzare l’attuale business legato alle licenze software, che in futuro si sposterà sulla vendita di servizi cloud».

«Il cloud offre indubbiamente innumerevoli opportunità ma non sempre la sua adozione produce i risultati attesi, soprattutto in termini di efficienza di processo - ha detto Luciano Tiefenthaler, Sales Director di Comparex Italia -. I managed service che intendiamo proporre vanno proprio in questa direzione, ossia fare in modo che le aziende comprendano a fondo il valore di determinate soluzioni cloudm, come Office 365, anche dal punto di vista

dell’investimento, riuscendo a coglierne a pieno i benefici in termini di efficacia sul business».

Comparex nel mondo è oggi uno dei principali Cloud partner di Microsoft e vanta la massima esperienza nell’utilizzo e nella gestione di Office 365 con oltre 12 milioni di postazioni Office 365 vendute a più di 500 aziende e oltre 4 milioni di utenti migrati.

Nella seconda metà del 2016, l’executive Group di Comparex ha intrapreso un percorso di revisione della strategia aziendale, prendendo in considerazione il core business, l’eterogeneità del gruppo rappresentata dai diversi mercati e dalle differenti dimensioni aziendali e culture e per finire il trend di trasformazione del mercato IT.

Per molti anni Comparex ha perseguito con successo un modello di business fondamentalmente transazionale e ha finalizzato una serie di acquisizioni che gli ha permesso, in un lasso di tempo molto breve, di espandersi in tutto il mondo.

20/20 Vision è un progetto di revisione della direzione strategica, che implica una riorganizzazione delle risorse a livello globale, una ridefinizione del core business aziendale, una rifocalizzazione di di tutti i paeso.

Iln percorso di trasformazione di Comparex si fonda su quattro pilastri: efficiente evoluzione del business di rivendita Software & Cloud; sviluppo di un nuovo core business Global Managed Services; servizi professionali a supporto dei core business: Software & Cloud e Global Managed Services; creazione di competenze coperte da proprietà intelllettuale (Own IP).