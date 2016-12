Connettività StarTech.com per i rivenditori Cometa

Per supportare i propri rivenditori nel risolvere complesse problematiche di connettività legate alla convivenza di prodotti di diversa generazione per allestire, ad esempio, un’aula corsi, una sala riunioni o per rinnovare l’infrastruttura di rete di un’azienda, Cometa ha annunciato un accordo di distribuzione con StarTech.com.

Fondata da Paul Seed e Ken Kalopsis nel 1985, la società nata con l’estensione di Computer Accessories, è cresciuta fino a diventare un fornitore globale, con oltre 3mila prodotti e attività in tre Continenti per supportare i professionisti It che si interfacciano con il mondo della connettività.

Specializzata nella componentistica “hard-to-find”, in Italia StarTech.com è già distribuita da una serie di Online Reseller, tra cui ePrice, Misco, Monclick e Amazon, e da Ingram Micro, mentre Cometa appare sul sito Internet della società come Regional Distributor.

In base agli accordi, l’esclusiva offerta sia di soluzioni di ultima generazione, sia di prodotti obsoleti, spesso indispensabili, saranno distribuiti attraverso la capillare rete di vendita di Cometa, per offrire ai clienti del distributore ulteriori spunti di business dal mondo della connettività audio-video, dei cavi, degli accessori per dischi rigidi, delle console, degli switch e degli extender KVM, così come delle schede, delle periferiche e della componentistica per pc.

Non solo. Nome noto tra gli addetti ai lavori per l’ampiezza della sua offerta, StarTech.com porterà in casa Cometa anche le ultime tecnologie Thunderbolt 3, che ideato nel 2011 da Intel in collaborazione con Apple consente ora di svolgere un’infinità di operazioni con un singolo cavo, e USB-C, in grado di permettere il collegamento di ogni genere di dispositivo.