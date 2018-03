Come viene controllata l’infrastruttura IT all’Aeroporto di Napoli

Gesac – Gestione Servizi Aeroporti Campani, è la società di gestione dell’Aeroporto Internazionale di Napoli, e garantisce l'operatività in sicurezza delle infrastrutture dell’intero sistema aeroportuale.

Costituita nel 1980, a maggioranza pubblica, su iniziativa del Comune di Napoli, della Provincia di Napoli e di Alitalia, Gesac oggi conta circa 400 dipendenti.

Ricoprendo un ruolo di vitale importanza per l’operatività stessa dei sistemi operativi aeroportuali, l’infrastruttura IT dell’Aeroporto di Napoli-Capodichino è estremamente articolata.

Gesac è responsabile della gestione, del coordinamento e del controllo tecnico-operativo di oltre 1000 dispositivi distribuiti su server e PC che governano sistemi critici per la sicurezza, come ad esempio le telecamere di sorveglianza.

Una soluzione di monitoraggio, diagnostica e gestione delle infrastrutture di rete all’avanguardia è pertanto cruciale per una realtà così complessa come quella aeroportuale.

Monitoraggio continuo dell'infrastruttura di aeroporto

Prima di adottare PRTG Network Monitor, il monitoraggio di sensori, campus e infrastrutture dell’aeroporto era affidato a una consolle di management del network e a varie soluzioni applicative intrinseche offerte da vendor diversi.

Ciò non consentiva, però, un monitoraggio unificato e imponeva il controllo parallelo di diverse soluzioni ognuna con procedure proprie.

Il risultato: un monitoraggio discontinuo con una notevole dispersione di tempo ed energie, un processo particolarmente dispendioso e poco efficiente non più in grado di rispondere ai bisogni di un’azienda in perenne evoluzione.

Paessler PRTG Network Monitor è un software aperto e flessibile in ambito Unified Monitoring. Sviluppato per monitorare ogni aspetto dell’infrastruttura IT, PRTG Network Monitor è utilizzato da oltre 200.000 organizzazioni di ogni dimensione in più di 170 paesi nel mondo. Fondata nel 1997 in Germania, l’azienda ha sede principale a Norimberga.

PRTG Network Monitor è installato su server virtuale, Windows Server 2008 R2, 4 CPU, 16Gb Ram per il monitoraggio di server, switch, router, controller Wifi, access point, DB server, application server, UPS, ambienti virtualizzati e soluzioni applicative dell’intera infrastruttura IT dell’Aeroporto Internazionale di Napoli.

A conferma di una consolidata collaborazione, inaugurata con una licenza da 2500 sensori, Gesac ha effettuato l’ultimo upgrade della soluzione nel 2017 passando alla versione XL1/Unlimited.

Oggi l’azienda utilizza circa 8000 sensori di monitoraggio (anche compositi), inclusi DNS, Folder, FTP, HTTP, IMAP, Microsoft SQL, MySQL, NetFlow, Oracle SQL, Ping, POP3, RDP, Share Disk Free, SMTP, SNMP, SSH, Syslog Receiver, VmWare, Windows e WMI.

Disponibile su diverse interfacce (Web, Enterprise Console e app iOS e Android), PRTG Network Monitor monitora anche LAN, WAN e siti web dell’aeroporto.

L’esigenza più immediata cui PRTG Network Monitor è in grado di rispondere, attraverso analisi e rilevamenti continui dei dispositivi monitorati, è la tempestiva identificazione di ogni potenziale anomalia di sistema segnalata tramite alert e warning in real-time, unitamente a una costante misurazione delle risorse utilizzate e delle performance ottenute.

Parla l'IT manager dell'aeroporto



Una volta completata l’integrazione di PRTG Network Monitor, Gesac ha immediatamente potuto registrare una serie di vantaggi in termini di efficienza e qualità dei servizi offerti al passeggero anche dal punto di vista della sicurezza delle infrastrutture IT.

Domenico Ciervo, ICT Manager di Gesac dice che può «finalmente disporre di un monitoraggio unificato, automatico e continuo della rete aeroportuale e garantire interventi rapidi e puntuali. Ciò significa riuscire a impedire a semplici criticità di trasformarsi in vere e proprie crisi, garantendo all’intera infrastruttura una business continuity senza precedenti. Si pensi soltanto a una tipica situazione in cui, in assenza di un adeguato monitoraggio, potenziali problemi della rete potrebbero causare un blocco improvviso dei display che segnalano gli orari dei voli e al grave disagio che ne deriverebbe sia per i passeggeri sia in termini di danni d’immagine per l’aeroporto stesso».

Attraverso il monitoraggio di interi processi, PRTG Network Monitor fornisce un supporto concreto alla segnalazione dei primi accenni di criticità mediante prestabilite soglie di warning che consentono rapidi interventi di gestione e risoluzione a monte di potenziali minacce, oltre che all’elaborazione di analisi retroattive nella fase di problem management, alla ristrutturazione e ottimizzazione delle risorse informatiche e all‘identificazione degli eventuali memory leak e di altre problematiche a livello di CPU, thread e handle visualizzabili in mappe della dashboard PRTG.

La soluzione software ha inoltre apportato notevoli benefici relativamente a consolidamento delle applicazioni, riduzione degli investimenti sulle infrastrutture, migliore continuità di servizio, un più ampio efficientamento software che si è tradotto, nel giro di pochi mesi, in un complessivo efficientamento hardware e una conseguente riduzione del perimetro tecnico sottoposto a monitoraggio.