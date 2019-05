Come vedere Now Tv con Fastweb: TV a pagamento flessibile e fibra

Fino a poco tempo fa sembrava solo un sogno, ma le cose sono cambiate da quando è arrivata Now Tv: la televisione ha finalmente incontrato la flessibilità e si è liberata da tutti i vincoli e anche dalla necessità di installare la parabola.

Questo innovativo servizio è disponibile ad un prezzo super vantaggioso grazie a Fastweb, che fino al 2 giugno 2019 riserva ai propri clienti un’offerta per permettere di usufruire di Now Tv e di accedere in streaming ai propri contenuti preferiti sfruttando una connessione internet veloce e affidabile, come appunto quella dell’offerta fibra di Fastweb.

Ma vediamo nel dettaglio come funziona Now Tv e il vantaggio di scegliere Fastweb.

Come funziona Now Tv

Eventi, programmi, film, serie televisive: grazie a Now Tv il grande intrattenimento di Sky è disponibile in modalità streaming oppure on demand su tutti i dispositivi preferiti, anche mobile, connessi a Internet.

Qualche esempio? Smart TV Samsung e LG, Vodafone TV, Xbox One o PlayStation 3 e 4, Tablet, Smartphone e PC (Qui trovi la lista completa dei dispositivi compatibili).

Ti basta attivare un’offerta fibra Fastweb e sottoscrivere il Ticket Intrattenimento, il Ticket Cinema o Now Tv Smart Stick, per usufruire di un vantaggioso sconto sul servizio Now Tv che desideri: il costo del servizio ti verrà addebitato direttamente nel tuo Conto Fastweb.

La fibra ottica per la visione ottimale in streaming

I dispositivi per accedere ai servizi di Now Tv hanno tutti in comune la possibilità di connettersi a Internet e considerando che lo streaming comporta un notevole consumo della banda, per avere una visione ottimale e senza rallentamenti, non c’è niente di meglio delle prestazioni della fibra ottica.

La connettività, infatti, dev’essere veloce e disponibile anche in modalità WI-FI, proprio come quella offerta da Fastweb, che vola fino a 1 Gigabit al secondo. Solo con le performance della fibra ottica puoi goderti il meglio dello sport e dell’intrattenimento, anche in modalità streaming e senza pensieri.

Sul sito Fastweb si possono scoprire tutti i vantaggi dell’offerta.