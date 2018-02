Come realizzare una blockchain in cinque passi

Le tecnologie di base di blockchain sono disponibili in open source e di fatto qualsiasi sviluppatore può implementarla ed eseguirla su una rete di poche macchine.

Per farlo si può procedere nel modo che segue, facendo riferimento a cinque fasi.

Selezionare la piattaforma

Iniziamo con lo scegliere la rete blockchain. Attualmente Ethereum è quella che raccoglie l’unanimità dei consensi. Grazie al dinamismo e alla reattività della sua comunità ma anche alla ricchezza della sua documentazione questo ambiente open source è stato scelto da quasi tutte le aziende coinvolte in progetti di blockchain.

Gli ambienti client per Ethereum si basano sui linguaggi più comuni come C+++ (Cpp-ethereum), Haskell (ethereumH), JavaScript (EthereumJS-lib) o Python (Pyethapp).

Il consiglio è di utilizzare quello basato su Go (Go-ethereum o Geth). È il client più utilizzato nel mondo Ethereum. Per impostazione predefinita, si connette a Homestead, la rete principale della piattaforma. Il primo passo consiste nell'installare Geth sulla workstation (esiste per Linux, iOS, Android, MacOS e Windows).

Inizializzare la blockchain



Per inizializzare la blockchain bisogna creare manualmente il primo blocco che deve contenere tutte le caratteristiche della stringa. Saranno poi condivisi a tutti i nodi (o endpoint) della rete. Per definire questo blocco, è necessario creare un file Json.

Devono essere inseriti diversi parametri: "nonce" (o valore casuale utilizzato dall'hash crittografico), Difficulty (livello di difficoltà associato all'elaborazione crittografica), timestamp (tempo di validazione tra due blocchi successivi), e così via.

Una volta che il file Json è stato compilato, spetta al client Geth creare la cartella contenente la blockchain e inizializzarla. L'obiettivo è di replicare i comandi tante volte quante sono le volte che la rete ha dei nodi, questi ultimi impostati in accordo con il primo.

Affinché possano comunicare all'interno della blockchain devono essere collegati tra loro. Affinché Geth possa connettersi a un nodo della rete e coordinare l'insieme, deve recuperare il suo identificatore chiamato enode on Ethereum. Per assicurare la propagazione del programma di nodo in nodo su Ethereum, sarà necessario possedere criptovalute in Gas per acquisire la potenza di calcolo necessaria.

Scegliere il giusto protocollo

Il concetto di prova del lavoro, proof of work, che permette di convalidare e garantire il contenuto dei blocchi, assume il suo pieno significato in una blockchain pubblica in ragione della massa critica e della concorrenza tra i nodi.

Il numero di attori in una blockchain privata è limitato e vengono identificati. In questa configurazione saranno utilizzati quindi altri protocolli di consenso. È possibile orientarsi verso la proof-of-stake o la proof-of-authority. Quest'ultima si presta più facilmente ad una rete privata.

Esecuzione del primo contratto



La realizzazione della blockchain è utile solo se è possibile eseguire uno smart contract su di essa. Si tratta di un contratto che si autoesegue da una soglia predefinita, che può essere una data, un importo o qualsiasi evento autenticato. Il linguaggio di riferimento per lo sviluppo di tali applicazioni su Ethereum è Solidity.

Nella sua grammatica, questo linguaggio è relativamente semplice e si avvicina a un ambiente di programmazione orientato agli oggetti con nozioni di classe, attributo e funzione.

Debug e dimensionamento

Il debug di una blockchain non è cosa facile e sembra aver lasciato il segno in coloro che l'hanno praticato. Infatti si tratta di un processo complesso e contrariamente a un'applicazione classica in cui una nuova versione sovrascrive quella precedente, la minima correzione o aggiunta di funzionalità all'interno di una stringa di blocchi è storicizzata a vita.

Un contratto smart rimane memorizzato nella blockchain. Per risolvere il problema, dovrete crearne uno nuovo e attendere che la catena propaghi le modifiche. Infine, come le piattaforme open source, il codice è in continua evoluzione. E gli aggiornamenti tendono poi a rompere i contratti smart esistenti.