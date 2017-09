Come posso fare per ripristinare i messaggi compressi?

Outlook Express, al raggiungimento di un certo spazio su disco (predefinito 20%) comprime tutti i messaggi delle varie cartelle in un folder, facendoli scomparire. I file nella cartella hanno l’estensione DBX, e non riesco in alcun modo a riprist …

La domanda fa riferimento alla funzione che si trova in Strumenti,

Opzioni, Manutenzione, Comprimi i messaggi quando si è sprecato il XX%

dello spazio.

XX è una percentuale che Outlook Express imposta di partenza al 20%

e può essere aumentata sino al 100% o ridotta a piacimento. Quando la

dimensione di tutti i messaggi occupa la percentuale di spazio definita con

XX il sistema comprime i messaggi in un archivio.

I file DBX sono il formato in cui Outlook Express salva i

messaggi, sia di archivio che normali, e che è in grado di importare

senza problemi, a parte l’inconveniente di cancellare i file esistenti,

in quanto le cartelle ripristinate da un archivio sostituiscono le recenti.

È un limite del programma che non può essere aggirato in alcun

modo.

L’unica cosa che si può fare è salvare le cartelle recenti,

ripristinare le cartelle archiviate, estrarre i messaggi importanti in una nuova

cartella di Outlook cui avrete dato un nome diverso da quelle archiviate e quindi

ripristinare le cartelle recenti.

La nuova cartella creata con i messaggi salvati non verrà cancellata

in quanto il suo nome non si trova nelle cartelle archiviate.

Le istruzioni che descriviamo sono per il salvataggio e ripristino dei file

di Outlook Express 6. Per salvare le cartelle recenti avviate Outlook Express,

cliccate su Strumenti, Opzioni, Manutenzione, Archivia cartella.

Selezionate con il mouse il percorso, premete il tasto destro del mouse e Copia.

Avviate Risorse del computer, svuotate la barra degli indirizzi,

posizionate il cursore del mouse, cliccate sul tasto destro del mouse, selezionate

Incolla e poi cliccate su Vai.

Selezionate tutti i file presenti e copiateli un una cartella a parte. Chiudete

la finestra delle Opzioni, selezionate File, Importa,

Messaggi.

Nella finestra Selezionare un programma di posta elettronica per l’importazione

selezionate la versione di Outlook che ha generato i file DBX e cliccate

su Avanti.

Nella schermata seguente selezionate Importa posta elettronica da una

directory di archiviazione di OE6. Nella schermata seguente specificate

il percorso della cartella in cui si trovano i file archiviati e cliccate su

Avanti.

Nella schermata successiva selezionate le cartelle da importare e cliccate

su Avanti per iniziare l’importazione. Per ritornare

alle cartelle recenti eseguite ancora l’operazione di Importazione specificando

il percorso della cartella nel quale avete salvato i messaggi recenti.