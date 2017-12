Migrare al cloud: gli errori da non commettere

La terra promessa del cloud computing offre una varietà di vantaggi, tra cui la promessa di maggiore affidabilità, flessibilità, gestibilità e scalabilità. A volte però per arrivarci il cammino si fa difficile e mostra il lato oscuro della nuvola.

Un luogo in cui un singolo sbaglio, svista o errore di calcolo può portare a una serie di problemi. Se si desidera garantire una migrazione che faccia sì che l'azienda possa godere di benefici piuttosto che di situazioni difficili e azioni legali bisogna evitare questi errori.

Gli errori da evitare nella migrazione al cloud

Non avere strategia di governance e pianificazione. È semplicissimo fornire risorse infrastrutturali in-the-cloud, e altrettanto facile perdere di vista la sicurezza e i problemi di costo che possono essere affrontati. Qui governance e pianificazione sono essenziali, ma non è necessario affrontarle in un'unica soluzione. Utilizzate le piccole iterazioni supportate dall'automazione. In questo modo, è possibile affrontare le tre aree critiche della governance (monitoraggio/gestione, sicurezza e finanza) per risolvere rapidamente i problemi e porvi rimedio.

Credere che tutto possa essere migrato. Nonostante i notevoli progressi compiuti negli ultimi anni, molte applicazioni non sono ancora pronte. Un'azienda può danneggiare seriamente le prestazioni delle applicazioni, l'esperienza e il coinvolgimento degli utenti e la sua redditività se invia qualcosa al cloud che non è completamente elaborato o richiede un'integrazione complessa con i sistemi legacy. Prendetevi il tempo necessario per capire cosa avete intenzione di guadagnare facendo questo spostamento e otterrete quello che desiderate.

Considerare il cloud come un data center on-premise. Un errore costoso che molte aziende commettono è trattare il loro ambiente cloud come un data center on-premise. Se si sceglie questo percorso, l'azienda finirà per concentrarsi sul total cost of ownership per prendere decisioni cruciali sulla migrazione. Anche se i servizi cloud possono offrire risparmi sui costi enormi, richiedono anche un processo di gestione delle risorse completamente diverso o si potrebbe finire per sprecare, non risparmiare, denaro. Si consideri, ad esempio, lo spostamento di un server per applicazioni singole da un data center al cloud. Un'analisi Tco corretta terrà conto di quante ore in un giorno il server sarà in uso. Per alcune aziende, un server può essere utilizzato solo durante il normale orario di lavoro. In un data center, lasciare un server acceso 24 ore su 24,7 giorni su 7, aggiunge solo un piccolo costo aggiuntivo alla bolletta dell'impianto. Ma nel cloud gli utenti in genere pagano all'ora.

Credere che il fornitore di servizi gestirà tutto. I fornitori di servizi di primo livello forniscono a tutti i clienti, indipendentemente dalle loro dimensioni, capacità operative pari a uno staff IT di aziende di classe Fortune. Tuttavia, sulla base del modello di responsabilità condivisa, i service provider sono responsabili solo di ciò che possono controllare, in primo luogo delle componenti dell'infrastruttura dei servizi. Molti compiti, in particolare l'implementazione, il mantenimento e l'applicazione delle misure di sicurezza, sono lasciati al cliente. Prendetevi il tempo di leggere le migliori pratiche del cloud che state implementando, seguire i modelli di progettazione del cloud e comprendere le vostre responsabilità.

Lift and shift non è l’unica strada. I vantaggi in termini di costo del cloud possono evaporare rapidamente quando vengono effettuate scelte strategiche o architettoniche inadeguate. Una transizione "lift and shift" - semplicemente caricando immagini virtualizzate di sistemi interni esistenti sull'infrastruttura di un provider - è relativamente facile da gestire, ma potenzialmente inefficiente e rischiosa a lungo termine. L' approccio lift and shigt ignora la scalabilità elastica per aumentare e diminuire su richiesta. Ci possono essere sistemi all'interno di un progetto che sono appropriati per essere una copia esatta, ma collocare un'intera architettura aziendale direttamente su un provider sarebbe costoso e inefficiente. Investite il tempo a disposizione per ridisegnare la vostra architettura per il cloud e ne trarrete grandi vantaggi.

Mancato monitoraggio delle prestazioni di servizio. Non valutare regolarmente il servizio cloud effettivamente ricevuto rispetto alle aspettative pianificate è un modo rapido per sprecare denaro e degradare le operazioni aziendali essenziali. Un'organizzazione dovrebbe rivedere periodicamente gli indicatori chiave di performance stabiliti e intraprendere le azioni appropriate per gestire le deviazioni reali e potenziali dai risultati pianificati.

Supporre che lo staff It esistente possa gestire la migrazione. Azure, Aws e tutte le altre piattaforme cloud sono radicalmente diverse dai tempi di una rete interna e piatta che può essere gestita da quasi tutti. Se non c'è un budget per l'assunzione di personale specializzato nell'amministrazione del cloud, allora ci dovrebbe essere un investimento considerevole in termini di tempo nella formazione del personale It che può essere accumulato, prima di spostare qualsiasi bit o ciclo di calcolo verso una soluzione cloud. L'ignoranza del cloud può facilmente portare a una catastrofe per la sicurezza. Vickery sostiene di aver scoperto centinaia di milioni di documenti aziendali sensibili derivanti da centinaia di aziende che non avevano idea di esporre i loro dati a Internet.

Troppa fiducia negli script automatizzati. Uno dei principali vantaggi del passaggio a un ambiente basato su cloud è il provisioning e la deprovisioning automatizzati delle risorse informatiche. Per la maggior parte, le aziende beneficeranno di qualsiasi tipo di automazione. Tuttavia, i processi automatizzati mal scritti, eccessivamente complessi e non ben documentati possono portare a lunghi tempi di inattività, con gravi ripercussioni sulle operazioni aziendali critiche. I test automatizzati per gli script automatici in un ambiente controllato e la formazione per il ripristino dell'automazione potrebbero contribuire a ridurre questo rischio.

Credere alla sicurezza non è più un vostro problema. I servizi cloud, nel complesso, offrono una sicurezza eccezionale. Poiché lavorano con ogni tipo di azienda possibile, i Csp pensano e risolvono problemi di sicurezza che la vostra azienda non affronta mai. Tuttavia, i Csp generalmente non fanno nulla per correggere la cattiva gestione del sistema di un cliente, i processi di sviluppo software o le politiche di sicurezza casuali.

Ignorare la pianificazione della business continuity e del disaster recovery. Tutto ciò che viene messo nel cloud è sicuro al 100%, giusto? Non sempre. Anche se è vero che i provider cloud più grandi costruiscono infrastrutture e servizi con percentuali di uptime che superano di gran lunga i livelli che il business medio può raggiungere, ciò non significa che siano immuni alle interruzioni causate da sistemi e persone. Se si hanno processi business-critical in esecuzione nel cloud, bisogna prepararsi a gestire i tempi di inattività. Anche nel cloud, i tempi di attività possono rapidamente scomparire. Amazon Simple Storage Service (S3), ad esempio, ha subito un'interruzione importante nel febbraio 2017 a causa di un semplice errore di comando."Questa particolare interruzione del servizio ha avuto un impatto su altri servizi Amazon e sui fornitori che hanno costruito i loro servizi sopra Amazon. Molti servizi cloud offrono opzioni di backup e ripristino automatico. Tutte le considerazioni che valgono per i sistemi on-premise valgono anche per i sistemi basati su cloud.