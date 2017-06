Come funziona la tecnologia Bluetooth

I principi di funzionamento del protocollo wireless, per connettere fra di loro dispositivi senza fili

aprile 2005 La tecnologia Bluetooth è nata quando nel 1994

Ericsson iniziò lo studio di fattibilità di un’interfaccia

radio di bassa potenza per collegare i cellulari agli accessori (come l’auricolare/microfono).

Nel 1998 Ericsson, Nokia, IBM, Toshiba e Intel formarono lo Special

Interest Group (SIG) per Bluetooth, che nel 1999 pubblicò la

release 1.0A delle specifiche.

Questa fu seguita dalle versioni 1.0B (2000), 1.1 (2001), 1.2 (2003) e 2.0

(2004), mentre il SIG raccoglieva l’adesione di migliaia di aziende.

L’obiettivo iniziale era eliminare un cavo fastidioso, ma presto si

svilupparono altri modelli di utilizzo di Bluetooth, che hanno permesso di creare

Personal Area Network (reti personali nello spazio di pochi metri),

punti di accesso voce/dati e altre applicazioni wireless.

Oggi Bluetooth è supportato da cellulari, auricolari con microfono,

cuffie, PDA, stampanti, notebook, videocamere, segreterie telefoniche, televisori,

registratori video e DVD, elettrodomestici (come la lavatrice/asciugatrice Toshiba),

lettori di CD e dispositivi di interconnessione come adattatori USB, access

point, bridge e altri ancora sono in fase di sviluppo.

Specifiche

Bluetooth trasmette nella banda da 2.400 a 2.483,5 MHz, la

stessa dove operano le reti wireless 802.11b/g, ma con potenza molto inferiore

(tipicamente 1 mW contro i 35-100 mW del Wi-Fi).

Anziché utilizzare un canale di frequenza fisso, Bluetooth salta 1600

volte al secondo, casualmente, da uno all’altro dei 79 canali larghi 1

MHz.

Questo metodo si chiama spread-spectrum frequency hopping (salto

di frequenza con spettro distribuito) e serve a ridurre al minimo la probabilità

di interferenza tra diversi dispositivi attivi nella stessa area. La portata

è solitamente di pochi metri (10 in campo aperto).

I dispositivi Bluetooth sono classificati secondo tre classi di potenza:

Classe 1 (100 mW massimi), Classe 2 (2,5 mW massimi) e Classe 3 (1 mW massimo).

La maggior parte dei dispositivi è di classe 2 con potenza di 1 mW.

Connessioni

I dispositivi Bluetooth possono interagire in diversi modi. Quello più

semplice, utilizzato ad esempio tra cellulare e auricolare, coinvolge due dispositivi

in una connessione point-to-point (da punto a punto). Uno dei

dispositivi agisce da master e l’altro da slave.

In altre applicazioni, possono esserci più dispositivi slave (fino a

sette); in questo caso la topologia prende il nome di point-to-multipoint.

Una rete Bluetooth con un master e uno o più slave si chiama piconet.

Gli slave attivi sono identificati da un indirizzo di tre bit AM_ADDR

(indirizzo di membro attivo).

Ci possono essere altri slave sincronizzati con il master, non attivi, che

vengono detti parcheggiati e sono identificati da un indirizzo di otto

bit PM_ADDR, che ne limita il numero a 256.

I dispositivi parcheggiati rimangono sincronizzati con il master e in un tempo

brevissimo possono diventare membri attivi e comunicare nella piconet.

Quando più piconet (fino a 10) interagiscono nella stessa area, formano

una scatternet, che è una forma di rete paritetica (peer

to peer).

Gli slave di una piconet possono partecipare in un’altra piconet come

master o slave. Ogni piconet funziona secondo il proprio frequency hopping (il

salto casuale tra le 79 frequenze), mentre i dispositivi membri di più

piconet vi partecipano al momento opportuno attraverso un multiplexing a divisione

di tempo.

Ogni canale è diviso in time slot (finestre temporali)

di 625 microsecondi. I dati sono trasmessi in pacchetti che occupano fino a

cinque time slot.

Il dispositivo master trasmette nei time slot pari, mentre gli slave trasmettono

in quelli dispari. Circa il 20% della banda passante (1 Mbps per canale) viene

utilizzato per le intestazioni dei pacchetti e gli scambi di informazioni di

controllo.

Il trasferimento di dati tra due dispositivi può avvenire in due modi:

SCO (sincrono, orientato alla connessione, utilizzato per la

voce) e ACL (asincrono, senza connessione - i pacchetti sono

indipendenti tra loro - usato per i dati).

I canali voce usano la commutazione di circuito e, per evitare collisioni e

problemi di temporizzazione, il master riserva i time slot SCO a intervalli

fissi. I canali per la trasmissione dati usano invece la commutazione di pacchetto.

continua...