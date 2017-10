Come funziona la tecnologia Bluetooth – parte 2

Architettura Le migliaia di pagine degli standard Bluetooth sono suddivise in due aree principali: core (nucleo) e profile (profili). Le specifiche core descrivono in dettaglio gli strati in cui sono suddivisi i protocolli dell’architettura Bluetooth ( …

Architettura

Le migliaia di pagine degli standard Bluetooth sono suddivise in due aree principali:

core (nucleo) e profile (profili). Le specifiche core descrivono

in dettaglio gli strati in cui sono suddivisi i protocolli dell'architettura

Bluetooth (dall'interfaccia radio al controllo del collegamento) e argomenti

connessi, come l'interoperabilità e le temporizzazioni.

Le specifiche profile riguardano l'uso di Bluetooth

per supportare le varie applicazioni. Ogni profilo definisce le funzioni core

da utilizzare per implementare un certo modello di utilizzo e stabilisce uno

standard di interoperabilità per connettere dispositivi di produttori

diversi.

Protocolli

L'architettura Bluetooth comprende diversi strati di protocolli, suddivisi

in tre categorie: core (nucleo), cable replacement and telephony control (sostituzione

cavo e controllo telefonia) e adopted (adottati).

I protocolli core occupano cinque strati: Radio

(dettagli dell'interfaccia, frequenze, modulazione, potenza), Baseband

(connessione con una piconet, indirizzi, pacchetti, temporizzazioni, controllo

della potenza), Link Manager (setup e gestione del collegamento

tra dispositivi, autenticazione, crittografia, dimensione dei pacchetti), Logical

link control and adaptation (L2CAP, controllo del collegamento logico

e adattamento, vale a dire l'adattamento dei protocolli superiori allo

strato Baseband per servizi sia orientati alla connessione sia senza connessione)

e Service Discovery (scoperta dei servizi: interrogazione dei

dispositivi per conoscerne informazioni, servizi e caratteristiche in modo da

consentire una connessione).

Il protocollo di cable replacement si chiama RFCOMM e presenta

una serie di porte virtuali intesa a rendere il più trasparente possibile

la sostituzione del cavo con la connessione radio.

Le porte seriali sono un tipo comune di interfaccia di comunicazione e RFCOMM

fornisce il trasporto di dati binari emulando i segnali di controllo dello standard

EIA-232 (ex RS-232).

Il protocollo di telephony control (TCS BIN) opera a livello

bit e definisce i segnali di controllo per le chiamate voce e dati tra dispositivi

Bluetooth e le procedure per gestire gruppi di dispositivi TCS.

Gli adopted protocols sono così chiamati perché

sono protocolli definiti da altre organizzazioni di standardizzazione e incorporati

nell'architettura Bluetooth: PPP (lo standard Internet

per trasportare i pacchetti IP su una connessione punto a punto), TCP/UDP-IP

(le fondamenta della suite TCP/IP), OBEX (object exchange,

un protocollo a livello sessione sviluppato dalla Infrared Data Association

per scambio di oggetti, simile all'HTTP ma più semplice; usato

ad esempio per trasferire dati in formato vCard e vCalendar, cioè biglietto

da visita e calendario degli impegni) e WAE/WAP (Wireless Application

Environment e Wireless Application Protocol).

Modelli d'uso

Un modello d'uso è un insieme di protocolli che implementa una

certa applicazione basata su Bluetooth.

Ogni profilo definisce i protocolli e le relative caratteristiche

che supportano un certo modello d'uso.

I principali modelli d'uso sono: File transfer (trasferimento

di file, directory, documenti, immagini e streaming media), Internet

bridge (connessione di un PC a un cellulare o modem radio per fornire

funzioni di collegamento telefonico e fax), LAN access (per

connettere i dispositivi di una piconet a una rete locale), Synchronization

(per sincronizzare tra dispositivi le informazioni personali come rubrica, agenda

impegni, messaggi e note), Three-in-one-phone (i telefoni che

implementano questo modello d'uso possono fungere da cellulari, da cordless

e da interfono) e Headset (interfaccia di input/output audio

remota per cuffia e auricolare/microfono).

continua...