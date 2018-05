Come cresce lo studio professionale investendo in IT

Lo Studio di commercialisti associati Bulzoni Sangiorgi percorre la strada della trasformazione digitale per lo sviluppo dello studio e per affiancare e sostenere la propria clientela. Con una task force IT.

“L’IT non è solo uno strumento, è una strategia.” Francesco Fabbri e Serena Placci sono commercialisti e nativi digitali. Il loro ruolo nello Studio Associato Bulzoni Sangiorgi è occuparsi della clientela in quanto professionisti, ma hanno anche il compito di sviluppare lo Studio in senso tecnologico e di affiancare la clientela nel cammino verso la trasformazione digitale.

Lo Studio Bulzoni Sangiorgi nasce oltre trent’anni fa a Brisighella in provincia di Ravenna. Oggi, oltre alla sede storica, conta anche un ufficio a Faenza in fase di avvio. La clientela, in generale molto fedele e affezionata, è composta da imprese, commercianti, professionisti, PMI e privati.

“Anche uno Studio professionale deve tendere alla crescita e per farlo deve puntare alle nuove tecnologie”, afferma Francesco Fabbri.

“La trasformazione digitale ci coinvolge su due fronti, quello interno e quello esterno. Usiamo la tecnologia internamente per migliorare l’efficienza e controllare la gestione, esternamente per dare supporto condiviso ai nostri clienti, proporre loro strumenti per la crescita e liberare tempo e risorse per offrire il valore aggiunto della consulenza.” Serena Placci sottolinea che il superamento delle tariffe ha reso lo Studio molto più simile ad un’impresa e il controllo di gestione, la supervisione e il feedback delle attività sono l’unico mezzo per poter monitorare il livello di redditività e di competitività dello Studio.

Francesco Fabbri fa notare come lo Studio da sempre sia stato attento allo sviluppo della tecnologia. “Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia è un marchio di famiglia. Da sempre si sono succedute in Studio le varie release di applicativi fondamentali per la professione. Riteniamo che la partnership con Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia sia un valore aggiunto per noi, per il nostro lavoro e soprattutto per la nostra clientela.”

“Diventare consulenti dei propri clienti è molto più importante che realizzare adempimenti.” Sia Fabbri che Placci non hanno dubbi.” È più stimolante per un professionista ed è più proficuo per il cliente.”

Dunque attingere alle soluzioni tecnologiche di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia è stato fondamentale per creare i presupposti ideali all’erogazione di vera consulenza strategica volta alla crescita imprenditoriale e commerciale. Ma non solo questo consente la trasformazione digitale.

“Il nostro incarico è anche quello di trasformare l’offerta dello Studio.” Fabbri racconta come la piccola Task Force IT formata da lui stesso e dalla sua collega sia dedicata ad offrire all’interno ed all’esterno gli strumenti e le soluzioni ideali per creare un ecosistema digitale virtuoso che supporti la crescita.

Questo accomuna l’obiettivo dello Studio a quello della propria clientela.

“La fatturazione elettronica sarà presto obbligatoria e noi abbiamo cominciato già da tempo ad offrire alla nostra clientela, senza costi, Fattura SMART di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia. L’offerta è in grande anticipo rispetto all’obbligatorietà ed è collegata ad un più ampio discorso «digitale». Lo Studio mette a disposizione dei suoi clienti la sua esperienza digitale a tutto tondo. Offriamo formazione e anche consulenza su hardware e software per orientare al meglio la clientela con poca conoscenza delle possibilità dell’IT e per offrire loro una completa sinergia digitale con lo Studio, ma che sia indipendente e che non vincoli il rapporto. Viviamo questo come un servizio volto solo ed esclusivamente ad aumentare l’efficienza.”

Serena Placci sottolinea come “in questo siamo stati supportati anche da un'altra soluzione di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, Tandem. Il software Tandem è in grado di ridurre efficacemente le distanze tra il professionista ed i propri clienti, permettendogli di condividere in tempo reale alcune applicazioni software contabili, aziendali e fiscali. Attraverso internet lo Studio professionale garantisce al tempo stesso consulenza fiscale, contabile ed information technology, tagliando tempi e costi per sé e per i propri clienti.”

La digitalizzazione diventa non solo uno strumento evolutivo dello Studio, ma anche un argomento di vendita.