Come cambia il cloud ibrido, a partire dalla definizione

Se chiedete a un gruppo di responsabili IT di definire cosa sia un cloud ibrido le risposte saranno probabilmente tutte diverse, come le aziende per cui lavorano.

Perché se una volta era possibile dare una definizione che descriveva le organizzazioni con un mix di applicazioni che risiedevano sia nel cloud pubblico che nei data center aziendali, ora un cloud ibrido è diventato molto più complicato da definire con l'aumento del numero di applicazioni utilizzate nell'azienda e dei requisiti di integrazione.

L'azienda media utilizza più di 1.400 servizi cloud, almeno secondo i dati di Skyhigh Networks, spesso perché le linee di business sono sotto pressione per innovare, lasciando poco tempo per sviluppare una strategia per il modo più efficiente ed economico per eseguirli.

Le tante facce del cloud ibrido

Aggiungendo confusione, il gergo del cloud ibrido di oggi abbonda di termini come multi-cloud, on-premise cloud "nativo" e public-clouds-on-premise, per citarne solo alcuni. In che modo le imprese decidono che cosa è reale e che cosa è hype di marketing?

Definizioni ufficiali come quella utilizzata dal National Institute of Standards and Technology (Nist), non hanno risolto il problema anche perché considerate troppo lontane dalla realtà.

Nel tentativo di creare chiarezza, alcune aziende e fornitori hanno iniziato a usare il termine multi-cloud invece di ibrido, indicando che la strategia coinvolge semplicemente più di un cloud - pubblico-pubblico o pubblico-privato. Altri hanno applicato le proprie definizioni al cloud ibrido per includere qualsiasi combinazione di cloud pubblico e privato con piattaforme e/o servizi coerenti, ma si tratta di definizioni relativamente nuove.

In effetti, il mercato sta dando forma alla definizione di cloud ibrido e gli analisti e i vendor stanno cominciando ad allinearsi sulla definizione di una strategia di cloud ibrido. Si tratta sempre più spesso di spostare i carichi di lavoro senza soluzione di continuità tra piattaforme cloud pubbliche e private e di creare un'architettura coerente in entrambi gli ambienti.

Il cloud ibrido, dunque, è un ambiente che utilizza un mix di cloud privato e servizi di cloud pubblico con orchestrazione tra le piattaforme che consentono la condivisione di dati e applicazioni tra di loro.

Un'azienda potrebbe testare un'applicazione su cloud pubblico o privato ed eseguire la produzione effettiva su un cloud diverso. Oppure eseguire il backup e il ripristino nel cloud pubblico, ma la produzione effettiva avviene nel cloud privato. Oppure eseguire l'applicazione di produzione effettiva su un cloud privato in hosting, ma spostare i dati su un cloud pubblico per eseguire alcune analisi. C'è una separazione del caso d'uso, ma è essenzialmente per lo stesso carico di lavoro.

Circa il 56% delle organizzazioni intervistate da IDC utilizza il cloud privato e pubblico per lo stesso carico di lavoro e un altro 8% dichiara di utilizzare un tipo di cloud per la produzione e un altro per il testing, lo sviluppo, il backup o l'analisi, che è anche considerata una strategia per il cloud ibrido.

Ciò che rende oggi più possibile una vera strategia di cloud ibrido è una serie di nuove funzionalità di orchestrazione che aiutano a spostare le applicazioni tra le diverse piattaforme.

Tecnologie come Kubernetes, un sistema open-source per automatizzare la distribuzione, il ridimensionamento e la gestione delle applicazioni containerizzate, e gli strumenti di orchestrazione di Vmware, ad esempio. E mentre circa la metà delle imprese di cui sopra sta cominciando a fare i conti con le strategie di clouding ibrido, l'altra metà è ancora in attesa di maggiore chiarezza.

Le strategie dei big

Diversi provider cloud leader offrono una propria visione della definizione di cloud ibrido e delle relative offerte.

Oracle. La società nel marzo 2016 ha lanciato l’offerta cloud che, spiega l'azienda, è una replica esatta del cloud pubblico, per SLA e prezzo. I clienti possono configurare le applicazioni in un cloud privato e quindi migrarle lentamente nel cloud pubblico in base alle esigenze. Oracle si rivolge a clienti aziendali che finora non sono stati in grado di trarre pieno vantaggio dal cloud pubblico a causa di requisiti normativi, di privacy dei dati o di giurisdizione, comprese le aziende dei servizi finanziari, governativi e sanitari. Oggi circa la metà dei clienti cloud privati di Oracle sta implementando le stesse applicazioni in cloud sia pubblici che privati per il testing e la produzione.

Microsoft Azure. Microsoft ha sviluppato un'offerta unica di cloud ibrido in combinazione con il suo cloud pubblico Azure. L'estensione Azure Stack, pubblicata l'anno scorso, consente agli utenti di portare il cloud computing pubblico nel cloud privato locale. Possono ospitare diverse istanze della stessa applicazione nel cloud Azure e in sedi diverse a seconda delle loro esigenze tecniche o di business. Oppure possono sviluppare un'applicazione in Azure e poi distribuirla nei propri locali per soddisfare i requisiti normativi o politici. Vi sono tuttavia alcuni svantaggi, tra cui i severi requisiti hardware. Microsoft sta inoltre cercando di attrarre clienti VMware verso il proprio cloud pubblico. A febbraio ha presentato Azure Migrate, un servizio che dovrebbe facilitare la migrazione dei carichi di lavoro di VMware nel cloud pubblico azureo. VMware e Amazon Web Services hanno inoltre collaborato nell'agosto 2017 quando VMware ha lanciato VMware Cloud su Aws, che aiuta le aziende a migrare i propri ambienti basati su vSphere verso il cloud pubblico Aws.

Google Cloud e Cisco si sono uniti nell'ottobre 2017 su una partnership ibrido-cloud che consente ai manager It e agli sviluppatori di applicazioni di utilizzare gli strumenti Cisco per gestire i loro ambienti on-premise e collegarli con il cloud IaaS pubblico di Google. Grazie alla collaborazione con Google, Cisco è in grado di offrire ai propri utenti un target di cloud pubblico con cui integrarsi in profondità. Essi sono tenuti a utilizzare Kubernetes open source sistema di orchestrazione contenitore sviluppato da Google per collegare i loro ambienti.

Ibm ha lanciato il suo cloud pubblico all'inizio del 2018, e nel mese di marzo ha annunciato una serie di funzionalità di integrazione per migliorare l'integrazione tra on-premise, cloud privati e pubblici, tra cui le capacità di migrazione cloud, supporto container ampliato, tecnologie di integrazione cloud e il trasferimento rapido dei dati. La sua offerta si baserà in larga misura su servizi Kubernetes che trasferiscono le applicazioni tra piattaforme, con la gestione e il monitoraggio durante il trasferimento. Ibm chiama la sua offerta ibrida "multi-cloud", riconoscendo che la maggior parte dei suoi clienti già utilizzano Google, Azure, Aws e SaaS fornitori come Salesforce, Workspace e ServiceNow.