Per attivare Windows 10, installato partendo da un’installazione di Windows 7 o di Windows 8.1 già presente sul sistema, è importante seguire alcuni passaggi:

- installare o aggiornare a Windows 10 dall’ambiente di lavoro di Windows 7 o di Windows 8.1

- assicurarsi preventivamente che Windows 7 o Windows 8.1 siano regolarmente attivati

- durante l’installazione di Windows 10 saltare qualunque richiesta di inserimento di codici Product Key

Così facendo, al termine dell’installazione, Windows 10 dovrebbe risultare regolarmente attivato. Per verificarlo basterà digitare Attivazione nella nuova casella di ricerca di Windows 10 (posta accanto al menu Start) quindi osservare quanto visualizzato in finestra.

Dopo aver aggiornato a Windows 10 si sarà titolari di un digital entitlement ossia di un “titolo digitale” che darà diritto a reinstallare da zero il sistema operativo sulla stessa macchina quante volte si vorrà.

Il digital entitlement è strettamente legato alla configurazione hardware del sistema in uso. Reinstallando Windows 10, senza digitare alcun Product Key, il sistema riconoscerà la configurazione hardware e paragonerà il digital entitlement generato con quello conservato sui server Microsoft. Sulla stessa macchina, dotata di eguale configurazione hardware, il digital entitlement sarà sempre lo stesso e quindi Windows 10 risulterà automaticamente attivato a ogni reinstallazione del sistema operativo.

Cosa succede se si cambia configurazione hardware? Windows 10 deve essere riattivato?

Quando si aggiorna a Windows 10 partendo da Windows 7 o Windows 8.1 viene generato un digital entitlement che è strettamente legato alla configurazione hardware della macchina.

Se si aumenta la memoria RAM, la si sostituisce, si installa un’unità SSD, si cambia l’hard disk o si rimpiazza la scheda video, Windows 10 non chiederà una nuova attivazione e ripristinerà il digital entitlement ottenuto precedentemente.

In taluni casi, la sostituzione della schede video potrebbe comunque provocare la disattivazione di Windows 10 con l’invito a riattivare l’installazione del sistema operativo attraverso una chiamata al supporto telefonico Microsoft (di solito, comunque, la procedura è automatica e non prevede il colloquio con alcun operatore).

La sostituzione della scheda madre, invece, farà perdere il digital entitlement e Windows 10 dovrà essere attivato da zero. Le licenze retail potranno essere attivate, in maniera molto semplice, mettendosi in contatto con il supporto tecnico di Microsoft ed illustrando l’esigenza. Per quanto riguarda le licenze OEM, invece, di norma non sarà più possibile ottenere una riattivazione dal momento che questo tipo di licenze sono “confezionate” su di una specifica configurazione hardware.