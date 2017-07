Come aprire il file Thumbs?

Ho una cartella con tre foto e un file Thumbs. Ho visto che il file Thumbs non è leggibile e sembra criptato. C’è un modo per leggere questo file e tradurlo in file leggibile in italiano e non con caratteri simbolo? Il file thumbs …

Il file thumbs è un file di sistema protetto che contiene una miniatura delle immagini presenti nella cartella, o il primo fotogramma nel caso si tratti di un filmato oppure la prima pagina se è un documento elettronico.

I file thumbs sono creati solo quando è attiva la modalità di visualizzazione Anteprima per la cartella. Il sistema operativo memorizza le miniature nel file thumbs per accelerare la visualizzazione delle anteprime a un successivo accesso alla cartella.

Nel file thumbs sono contenute anche le anteprime delle immagini che sono state cancellate o spostate dalla cartella. Aprendolo si vedranno quindi la anteprime di tutti i file che sono attualmente presenti nella cartella e di tutti quelli che vi sono transitati.

Per visualizzate i file thumbs potete utilizzare il programma freeware Thumbnail Database Viewer.