Comcast vince l’asta e si aggiudica Sky per 40 miliardi di dollari

Sky diventerà proprietà di Comcast. Grazie all'astronomica offerta di 40 miliardi di dollari, la società di telecomunicazioni americana si è infatti aggiudicata l’asta indetta per l’acquisizione del broadcaster.

In pratica, Comcast ha offerto 17,28 sterline per azione di Sky, contro le 15,67 sterline offerte dal concorrente 21st Century Fox. Ora l’ultima parola per la chiusura dell’operazione spetta agli azionisti di Sky, che devono decidere entro il prossimo 11 ottobre.

Si chiude così la lunga e controversa battaglia tra Comcast e il rivale Fox (era iniziata nel 2016), che rimane comunque in possesso del 39% del capitale azionario di Sky.

Si tratta però di una poco utile percentuale minoritaria e per la quale da più parti viene prospettata la vendita. Fox al momento non conferma, si limita a dire che sta valutando diverse possibilità e che a breve potrebbero arrivare annunci a riguardo.

Comcast, il primo operatore mondiale di pay-Tv

Sia come sia, anche senza quel 39% Comcast acquisisce la maggioranza azionaria e quindi diventa a tutti gli effetti proprietaria di Sky. Questa operazione consente al colosso americano della Tv via cavo di diventare il primo operatore mondiale della Tv a pagamento.

Sky porta infatti in dote 23 milioni di abbonati in Europa (e 17,7 miliardi di dollari di ricavi all’anno), che, sommati a quelli di Comcast, superano i 52 milioni. Non solo. Sky è anche un importante produttore di contenuti televisivi (investe quasi 8 miliardi di dollari l’anno) ed è pure un operatore di telecomunicazioni. In pratica, l’acquisizione di Sky permette a Comcast di estendere la sua offerta dal mercato statunitense a quello europeo. E diventare sin da subito uno degli attori di maggior rilievo.

In aggiunta, grazie a Sky, Comcast acquisisce anche le armi per contrastare in modo adeguato aziende del calibro di Netflix e Amazon, che stanno assumendo un ruolo sempre più importante tra le pay-Tv.