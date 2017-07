Combattere le fake news con l’intelligenza artificiale

Euronews ha collaborato con la startup di intelligenza artificiale Storyzy per lanciare un nuovo servizio verticale digitale chiamato All Quotes, contenente miliono di citazioni autentiche e che promette un'escalation nella lotta contro le fake news.

L'operazione del servizio di all news basato a Lione e che dal mese scorso è partecipato da NBC News, è in linea con la sua nuova strategia digitale, recentemente sancita dal lancio di Livingit.

All Quotes è un servizio automatizzato che utilizza la tecnologia di elaborazione naturale di Storyzy (NLP).

Il servizio, che è disponibile in inglese, ma Euronews e Storyzy puntano a vararlo in altre lingue, punta a rivoluzionare il consumo delle notizie attraverso le citazioni dirette di personaggi noti e si arricchisce del verificatore i citazioni, un elemento essenziale per combattere le fake news sui social network.

Gli utenti di Quote Verifier possono verificare facilmente se le citazioni che leggono sono autentiche o meno: si scrive la citazione e lo strumento fornisce un risultato istantaneo. La citazione potrebbe risultare autentica, incompleta o dubbia.

La performance è resa possibile dal database di Storyzy, composto da oltre 15 milioni di citazioni autentiche prese dalle notizie dal 2015 e ampliate quotidianamente da oltre 50.000 quotazioni quotidiane autentiche. A queste si aggiungono 96.000 citazioni da parte di figure storiche. Tutte le citazioni indicizzate provengono da fonti di media affidabili.

Per il pubblico di Euronews sono già stati curati centinaia di argomenti, dal conflitto in Siria a Facebook, dalla Brexit al cambiamento climatico.

Attualmente oltre 111.000 esperti globali in vari campi ,dalla scienza all'intrattenimento, hanno pagine individuali con citazioni autenticate archiviate. Il sistema automatizzato crea in media 400 nuove pagine quotidiane.

Le pagine vengono generate automaticamente e permanentemente archiviate e aggiornate dal sistema di Storyzy.

Il software di intelligenza artificiale non solo estrae citazioni dagli articoli di Euronews, ma da articoli di notizie in tutto il web.