Comau: fa vedere l’industria a realtà mista

Comau ha spiegato all'Hannover Messe come cloud, machine learning e realtà mista stanno cambiando l'industria, abilitando il monitoraggio da remoto e la manutenzione predittiva e consentendo di ottenere insight strategici, valorizzando i dati della linea di produzione e della supply chain.

Per farlo, l'azienda del Gruppo Fiat Chrysler Automobiles ha mostrato le soluzioni frutto della collaborazione con Microsoft e Iconics, sviluppate per ottimizzare i processi produttivi di aziende di qualsiasi settore industriale e area geografica in termini di efficienza e Total Cost of Ownership.

Facendo leva su dati e insight operativi, rilevati in tempo reale da impianti, prodotti, persone e nel complesso dall’ambiente produttivo, Comau consente alle aziende manifatturiere non solo di incrementare l’efficienza dei macchinari e ridurre le operazioni di manutenzione, ma anche di migliorare le performance degli operatori e la capacità di plasmare le potenzialità delle nuove tecnologie digitali agli obiettivi di incremento di efficienza della produzione.

Il progetto Comau DiWo (Digital Workplace) è supportato dalla piattaforma cloud Microsoft Azure e dalla soluzione per l’Internet of Things Azure IoT Suite, oltre che dal sistema operativo Windows 10, che consentono di utilizzare in sicurezza i dati generati all’interno degli impianti industriali.

Con l’uso combinato delle Universal App di Windows 10 e di soluzioni di Realtà Mista è possibile ridurre i tempi di inattività operativa, incrementare l’efficienza e localizzare più rapidamente i guasti, migliorando in questo modo la collaborazione e il lavoro in team.

Con Microsoft HoloLens, Comau è in grado di controllare il robot Comau Racer3 che utilizzando la tecnologia Iconics Holographic Machine Interface per rendere visibile l’invisibile, manipola componenti di varia natura in diversi ambienti produttivi e può già monitorare da remoto macchinari in fabbrica offrendo ai produttori un nuovo modo di interagire con i dati attraverso gesti naturali e senza utilizzare le mani.

Le funzionalità di Machine Learning e l’Interoperabilità, garantita dal supporto allo standard di comunicazione machine-to-machine OPC-UA, consentono di integrare i dati relativi alla produzione con fonti interne/esterne ottenendo insights di business e valore aggiunto lungo tutta la supply chain. Inoltre gli utenti possono accedere alla soluzione Comau DiWo attraverso qualsiasi device, macchinario, sensore, robot e altro tipo di strumentazione in uso presso l’azienda.

Ad Hannover Messe, Comau ha mostrayo anche come ogni azienda può ricevere una diagnosi di base e avviare un dialogo via chat con un operatore di back-office disponibile a monitorare da remoto il macchinario per risolvere il problema.