I comandi vocali sono arrivati in cucina

Fra i numerosi gadget tecnologici e nuovi dispositivi visti al recente CES 2018 di Las Vegas c’era spazio anche per quelli legati al mondo della cucina.

Come il microonde di Whirlpool, ovviamente collegato a Internet, che dispone anche di controlli touchscreen, e funzionerà con Amazon Alexa e Google Assistant. In più l’apparecchio può essere comandato tramite comandi vocali.

La tecnologia consente infatti di abbaiare i comandi all’altoparlante intelligente, che a sua volta controllerà l’apparecchio. Le funzionalità di controllo vocale su questo microonde da 619 dollari non si applicano però a ogni funzione ma sono per per azionare il forno quando si utilizza la sua modalità di cottura a convezione.

Il pannello di controllo touchscreen del microonde tiene traccia di quello che si sta cucinando in modo che alla fine inizierà a prevedere quello che cucinerete dopo. Ad esempio, se si utilizza la modalità di cottura della farina d'avena preimpostata per la prima colazione ogni giorno, l'apparecchio mette questa opzione davanti e centrata sul pannello di controllo al mattino. Whirlpool include anche una funzione Scan-to-Cook nel forno a microonde per aiutarvi a cucinare.

Utilizzate l'applicazione mobile Whirlpool per scansionare il codice a barre di un pasto surgelato e l'applicazione utilizzerà la connessione Wifi per inviare al forno a microonde le indicazioni di riscaldamento, temperatura e ora di cottura.

Gourmia multicooker utilizzerà Google Assistant. Piccolo produttore di elettrodomestici, Gourmia includerà la piattaforma vocale attivata Google Assistant nella sua GKM9000 multicooker. Questa integrazione consente di accedere a tutte le funzionalità di Google Assistant da questo piccolo apparecchio da banco utilizzando comandi vocali che si innescano con la frase "Hey, Google". Al Ces erano numerosi i prodotti dotati di assistente vocale. Come Onelink Safe & Sound di First Alert è un rilevatore di fumo collegato che avrà modelli che includono Google Assistant o Amazon Alexa. E l'interruttore di illuminazione istantanea iDevices include Amazon Alexa.

GE Kitchen Hub è in pratica un enorme tablet montato nella cucina. L'hub smart home di GE Appliances collegato a Internet è uno schermo piatto da 27 pollici che si monta al di sopra del proprio raggio d'azione. Il produttore ha creato un hub smart-home progettato per fungere da centro di controllo della cucina. Il Kitchen Hub costerà 600 dollari e dovrebbe essere disponibile negli Stati Uniti nell'autunno 2018. Contiene un touchscreen da 27 pollici che gira su un sistema operativo basato su Android chiamato Haier U+ Smart Life Platform, in modo da poter cercare ricette, accedere al calendario e ricevere automaticamente aggiornamenti di sistema. L'hub contiene anche due telecamere: una telecamera rivolta in avanti che permette di video chattare utilizzando Google Duo e una macchina fotografica rivolta verso il piano di cottura in modo da poter catturare e postare le immagini dei tuoi pasti in corso. L'hub si collegherà ad altri elettrodomestici collegati GE in cucina e fuori dalla cucina, tra cui gamme, forni a muro, frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici e asciugatrici.

Anche Innit smart cooking app funziona con Google Assistant e permette di controllare i forni Wi-Fi GE e Bosch. L’integrazione permetterà agli utenti di dare comandi vocali per navigare attraverso l'app, che è disponibile per iOS e Android. Questo significa che si può dire la frase,"Ehi, Google," e dire all’assistente di Google di preriscaldare il forno o dare le istruzioni di cottura. Non è necessario un altoparlante intelligente.

Il dispositivo portatile Nima vuole aiutare tutti coloro che soffrono di allergia alle arachidi a non correre rischi. Nima ha creato un rivelatore di glutine Bluetooth-collegato e realizzato una versione del suo dispositivo che dice se ci sono tracce di arachidi nel vostro cibo. L'azienda che ha creato un rivelatore di glutine portatile ha creato una versione per le persone con allergie alle arachidi. Il sensore per arachidi Nima è progettato per chi soffre di allergia per testare il cibo se non è sicuro della presenza dell'allergene. È quasi identico al sensore di glutine dell'azienda: sono entrambi dispositivi palmari che con un piccolo display, un pulsante di accensione e un' apertura per una capsula di prova.

Si mette un campione di cibo di piccole dimensioni in una capsula di prova e si avvita il tappo. La capsula viene inserita nel rilevatore e inizia il test. Se sul display compare un'icona di arachidi, significa che il Nima rileva l'arachide nel campione. Il display mostrerà un sorriso se il campione di cibo ha meno di 20 parti per milione di arachidi. Il dispositivo abilitato Bluetooth si connette anche ad un' applicazione Android o iOS dove è possibile condividere i risultati, valutare ristoranti e prodotti confezionati e cercare opzioni alimentari.