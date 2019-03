Le soluzioni per la collaboration sono uno strumento essenziale in qualsiasi azienda moderna.

Le aziende hanno bisogno di supportare il lavoro in team con strumenti flessibili, semplici da implementare e usare e dal giusto rapporto prezzo/prestazioni.

E, nell’era del mobile, che consentano a dipendenti e collaboratori di comunicare e collaborare in ogni momento e ovunque siano. Sia singolarmente che in team.

Tale esigenza è ancor più sentita nelle piccole e medie imprese, che necessitano spesso di ridurre i costi. Ma anche, allo stesso tempo, di rendere più agile, veloce e produttivo il lavoro.

Le soluzioni Cisco per le Pmi sono progettate con queste caratteristiche essenziali tra gli obiettivi. Innanzitutto di consentire a team e responsabili It di concentrarsi sul core business dell’impresa, piuttosto che sui dettagli implementativi.

Poi, contribuire ad aumentare la produttività della forza lavoro, con strumenti che offrano una customer experience fluida e coinvolgente. Tenendo d’occhio l’efficienza della infrastruttura anche in termini di spesa. E senza sacrificare la sicurezza, elemento anch’esso di importanza primaria per qualsiasi azienda, di ogni dimensione.

La collaboration di Cisco per le Pmi

L’offerta di Cisco per le Pmi in tema collaboration parte dai telefoni Ip e dagli endpoint. Le soluzioni di collaboration dell’azienda consentono di integrare telefoni desktop, app per dispositivi mobili, sistemi di videoconferenza e lavagne digitali. In modo che ciascuna impresa possa costruire l’infrastruttura ottimale per soddisfare le proprie esigenze peculiari.

Il portafoglio di prodotti endpoint di Cisco include una gamma variegata e articolata di telefoni Ip aziendali. Tra questi, i prodotti delle serie 7800 e 8800: quest’ultima prevede anche modelli con supporto per il video HD.

Tra i prodotti per sale riunioni, troviamo Cisco Webex Board, dispositivo all-in-one, con supporto touch e wireless, per la team collaboration. Così come i prodotti per videoconferenze Cisco Webex della serie Room, e per presentazioni e condivisione schermo Cisco Webex Share. Sono diverse le proposte per le sale riunioni, anche per spazi meeting di piccole dimensioni.

Ma la comunicazione e la produttività nell’era mobile non possono rimanere ancorate all’ufficio. A questo scopo servono gli endpoint mobili dell’offerta Cisco. Qui entrano in gioco le soluzioni Cisco Webex Teams e Jabber.

Collaboration su cloud e on-premise

Cisco Webex Teams è un servizio di collaboration per aziende incentrato su app e basato su cloud. Su questa piattaforma sono confluite e sono state integrate alcune precedenti soluzioni Cisco, tra cui Spark. Con questa suite per la collaboration i team di lavoro possono comunicare via chat così come organizzare meeting da remoto. Possono creare e condividere contenuti, così come condividere messaggi, file e idee.

Cisco offre anche soluzioni di collaboration on-premise. Cisco Business Edition 4000 fornisce i servizi essenziali di telefonia Voice over IP e segreteria telefonica. È una soluzione semplice da usare e gestire, ideata per le imprese più piccole con un massimo di 200 telefoni. Cisco Business Edition 6000 offre funzionalità premium di voce, video, mobilità, messaggistica, presenza e contact center per un massimo di 1.000 utenti.

Cisco Business Edition 7000 è per le aziende che prevedono di espandersi oltre 1.000 utenti o di aver bisogno di un’implementazione on-premise ampia. Si tratta di una soluzione robusta e scalabile di Unified Communications.

Per le imprese che hanno bisogno di una soluzione di contatto con i clienti sicura e multicanale, l’azienda propone Cisco Unified Contact Center Express. Si tratta di una soluzione integrata e omnichannel che consente alle piccole e medie imprese di interagire con i clienti e rafforzare il rapporto.