Cognex DataMan 470, lettura dati in velocità

Cognex punta a stabilire nuovi standard per la lettura di codici a barre con il modello fisso DataMan 470.

Sviluppato per linee manifatturiere e logistiche ad alta velocità e produttività, DataMan 470 è il lettore più veloce e più potente prodotto dall’azienda.

Il nuovo lettore di codici a barre fisso applica una nuova tecnologia di imaging, attualmente in attesa di brevetto, che permette di gestire applicazioni complesse quali la tracciabilità di componenti di automobili, l’identificazione di pneumatici o la gestione di bagagli all’aeroporto.

Si tratta della tecnologia High Dynamic Range Plus (HDR+), che migliora la qualità delle immagini di codici 1D e 2D, oltre a permettere una più ampia copertura e maggiore velocità rispetto ai lettori tradizionali.

Il dispositivo di Cognex è in grado di leggere codici a basso contrasto e molto piccoli, illeggibili per altri strumenti, e copre aree d’ispezione più ampie con meno telecamere, permettendo maggiori variazioni nel processo di produzione e minori costi per la struttura.

Come afferma Carl Gerst, Vice Presidente Senior per i Prodotti per Lettura di Codici a Barre di Cognex “questa rivoluzionaria tecnologia che fissa un nuovo standard per efficacia di lettura di codici a barre e per facilità d’installazione. DataMan 470 è in grado di leggere i codici più difficili a velocità davvero elevate riuscendo così a mantenere il passo con l’aumento delle velocità raggiunte dalle linee di produzione ed a coprire agevolmente le aree richieste dei nostri clienti”.

La piattaforma tecnologica espandibile di DataMan 470 ha una potenza di elaborazione multi-core, algoritmi di decodifica avanzati e opzioni di configurazione modulare per migliorare significativamente velocità e flessibilità.

Tecnologie addizionali, come Cognex Explorer Real Time Monitoring, permettono ai clienti DataMan di analizzare la qualità dei codici a barre al fine di ottimizzare il processo di produzione.

Come gli altri prodotti della famiglia di lettori di codici a barre DataMan, anche DataMan 470 presenta la versione ottimizzata del DataMan Setup Tool, per un’installazione rapidissima.