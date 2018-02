Cloud, quali sono gli ultimi ostacoli da superare

Nonostante il cloud sia ormai radicato a volte capita di registrare un sorprendente livello di resistenza alla sua adozione, anche se ormai è sempre più flebile. D’altronde negli anni si è passati da un momento in cui i professionisti IT erano completamente contrari o quantomeno molto perplessi all'idea a qualsiasi livello, a un momento in cui la nuvola è accettata come non solo una via da seguire, ma come l’unica strada percorribile.

Sicurezza, privacy dei dati e mancanza di controllo erano, e sono tuttora, citati come i motivi principali per opporsi all'adozione del cloud, ma spesso il vero motivo è forse più generazionale. Ma coloro che hanno visto l'It negli anni 60, 70 e 80 cominceranno ad abbandonare la forza lavoro per essere sempre più sostituiti da coloro che sono cresciuti in un mondo fatto di cloud.

I timori verso il cloud

C'era il timore che il cloud potesse avere un impatto negativo sul valore del dipartimento It per un'organizzazione, poiché aumentava la preoccupazione che se un server non fosse in rete, fosse più difficile gestirlo. Poiché nell'ultimo decennio si è dimostrato che ciò non è vero, e non abbiamo assistito a una riduzione di massa del personale It, la resistenza è diminuita e gli atteggiamenti sono cambiati.

Non sono cambiati solo gli atteggiamenti. Anche le persone che stanno prendendo queste decisioni sono cambiate. I rapporti dell'industria hanno dimostrato che circa un terzo della forza lavoro It tradizionale andrà in pensione nel prossimo decennio. Ciò significa che coloro che hanno visto l'It nei decenni scorsi e che hanno assistito all'evoluzione del mainframe verso la Lan, hanno familiarità con l'emulazione dei terminali pc, le schede ethernet a 8 bit per PC e le unità floppy 5.5 e 3.5, inizieranno a lasciare la forza lavoro per essere sempre più sostituiti da coloro che sono cresciuti in un mondo cloud. Quindi è possibile che il nuovo staff It si chieda perché in azienda ci sia ancora un server o perché si acquisitono ancora i software invece di lavorare sull’as a service.

Cambiano le preoccupazioni e le persone

Ora per le preoccupazioni si sono spostate. Si parla di sicurezza e di controllo dei dati soprattuto con l’arrivo del GDPR.

Uno studio di settore del Cloud Industry Forum del 2017 ha riportato che il 62% dei decisori It e aziendali senior si occupava della privacy dei dati, mentre il 44% degli intervistati ha espresso lo stesso parere sulla sicurezza in-the-cloud. Altri ostacoli all'adozione del cloud, secondo l'indagine Cif, sono stati la complessità della migrazione (43%), le competenze/conoscenze interne (32%) e la dipendenza dall' accesso a Internet (31%).

Il cambiamento dei processi, un nuovo look and feel, così come il dolore intrinseco del cambiamento, spesso causa un blocco psicologico che può creare barriere. Tuttavia, se si considerano i motivi principali per cui le persone scelgono di passare al cloud, come la flessibilità della consegna, i risparmi sui costi operativi e la scalabilità, nella maggior parte dei casi questi fattori superano e contrastano le motivazioni intangibili dettate dalle persone. Questo arretramento tra l'attrazione naturale dello status quo e la spinta opposta dei benefici dell'adozione del cloud è in corso ormai da tempo, tanto che ci si avvicina al punto di ribaltamento.

Questo punto è già stato raggiunto in alcune aree, come il mercato del Crm, dove circa il 70% delle nuove implementazioni sono basate sul cloud. Lo stesso accadrà presto anche in altri settori di applicazione, come ad esempio nell'approccio allo sviluppo (utilizzando PaaS e IaaS) e guidato da tecnologie esterne che sfruttano le piattaforme cloud nell'ambito di applicazioni quali mobile, internet degli oggetti e grandi dati.

Guardando avanti, emergono tre tendenze che spiegano come e perché il cloud sta entrando nel mainstream. Il cloud interromperà e sostituirà le applicazioni esistenti con un approccio più flessibile, creerà nuovi modelli di business innovativi e creerà una nuova piattaforma convergente di delivery sottostante per le nuove tecnologie front-facing.

Queste tendenze cambieranno il modo in cui le persone guardano al cloud. Perché il cloud sarà utilizzato in una pletora di modi diversi senza che molti se ne rendano conto: da quella app mobile che ricorda dove parcheggiamo, al dispositivo IoT che controlla il riscaldamento e l' illuminazione fino alla telefonata appena fatta che è stata instradata su un Cloud Pbx.