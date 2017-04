Cloud per Pmi: myfoglio integra American Express

Il gestionale cloud myfoglio amplia la propria portata per semplificare il business di Pmi e liberi professionisti.

La piattaforma gestionale cloud che permette una gestione innovativa delle attività lavorative anche in mobilità attraverso smartphone e tablet ha siglato una nuova partnership con American Express grazie alla quale gli utenti di myfoglio avranno a disposizione un partner in grado di aiutarli nell’effettuare i pagamenti quotidiani in modo rapido e sicuro.

E con myfoglio potranno gestire la rendicontazione in prima nota in modo facile e veloce, grazie all’importazione dei dati provenienti dall’estratto della carta di credito.

Inoltre i titolari di Carta Business American Express potranno avere gratuitamente la versione myfoglio premium lite.

Per Roberto Stefanini, ceo & Founder myfoglio «è un modo concreto per aiutare imprese e professionisti nel percorso verso la digitalizzazione. Questo accordo esprime al meglio il valore della nostra mission, ovvero semplificare e velocizzare la vita lavorativa dei nostri utenti, professionisti, microimprese e Pmi».

Il gestionale myfoglio offre una pluralità di servizi:

emissione e ricezione di documenti (fatture, bolle, note di credito, preventivi, fatture elettroniche B2B e PA con firma digitale e archiviazione a norma);

riepiloghi contabili (IVA, ricavi, insoluti, funnel, cash-flow) ;

gestione scadenze con richiami e solleciti automatici;

prima nota;

archivio documentale di scambio con collaboratori e gestione interna;

accesso multiutente;

gestione di differenti regimi fiscali, valute e tassazioni, lingue;

integrazione con piattaforme esterne di e-commerce.

Sfruttando le peculiarità dei social network, myfoglio è una piattaforma che connette microimprese e professionisti tra loro all’interno di un “professional network”, migliorando le relazioni di business e alimentando la creazione di una propria reputazione professionale.

Il servizio si basa su varie soluzioni, modulabili a seconda delle esigenze degli utenti: la versione base gratuita include le principali funzionalità senza limiti nel numero di documenti e anagrafiche.

Grazie alla collaborazione con iCribis (Gruppo CRIF), myfoglio permette inoltre di accedere alla ricerca dei dati di fatturazione dei clienti, ottenendo informazioni aggiornate in tempo reale su oltre 6.5 milioni di aziende italiane.