Net neutrality e cloud, un problema per le piccole imprese

Negli Usa rimane accesa la discussione sugli effetti della fine della Net neutrality che potrebbe avere riflessi sui servizi di cloud computing. Ma più che i grandi devono essere le piccole aziende a preoccuparsi.

La Federal Communications Commission degli Stati Uniti ha abrogato le regole di neutralità della rete approvate appena due anni e mezzo fa.

Questa mossa ha spinto alla protesta molte persone per il potenziale impatto della decisione sui consumatori, piccole imprese e piccoli siti web.

Inoltre, c'è molta speculazione sul fatto che i prezzi dei servizi mediatici forniti via Internet, come Netflix e Amazon Prime Video, potrebbero aumentare significativamente.

Le norme della Fcc del 2015 vietavano ai fornitori di servizi a banda larga di bloccare o rallentare selettivamente il traffico web. Tuttavia, essi non hanno mai coperto i servizi Internet alle imprese, che sono in genere offerti attraverso accordi personalizzati. I regolamenti del 2015 proteggevano l'accesso delle piccole imprese a Internet.

I Repubblicani, tra cui il presidente della Fcc Ajit Pai, hanno a lungo criticato le regole di neutralità della rete come norme inutili e costose sui fornitori di servizi Internet.

Infatti, i repubblicani hanno sostenuto che le norme scoraggiano gli investimenti nelle reti a banda larga. Ciò si basa sull'affermazione che le norme limitano i tipi di modelli commerciali che gli Isp possono implementare.

Anche se molte aziende tecnologiche hanno sostenuto le regole ormai collaudate della neutralità della rete, ce ne sono alcune che non lo hanno fatto.

Fornitori di tecnologia come Oracle e Cisco hanno presop posizione per il piano Fcc 2017 teso ad abrogare la neutralità della rete. Quindi, chi ha ragione? Chi sbaglia? E come influirà sull' uso del cloud per le imprese?

Fra politica e tecnologia

In primo luogo, se sei un'azienda con più di un miliardo di dollari di fatturato, è improbabile che la fine della neutralità della rete ti colpisca.

Solitamente si hanno in genere accordi personalizzati e negoziati con ISP che limitano o eliminano qualsiasi strozzatura.

Le aziende che utilizzano un particolare provider cloud più di altri possono solitamente ottenere linee dedicate installate dall'azienda al datacenter del provider. Questo aggira gli effetti dell'eliminazione della neutralità della rete.

Le aziende con meno di 1 miliardo di dollari di fatturato che collocano siti web su provider cloud e che fanno la maggior parte delle loro It nel cloud hanno più motivi per preoccuparsi.

La maggior parte degli ISP ha detto che non aumenterà il traffico per i piccoli clienti, e non limiteranno l'accesso in base a quello che pagano.

Anche la nozione di prioritizzazione dei pacchetti è stata sollevata come una preoccupazione perché potrebbe inclinare la scala a favore delle aziende favorite, anche se gli Isp non hanno ancora compiuto passi in quella direzione.

Quindi, oggi non cambia molto. Tuttavia, se fossi in un negozio It presso una piccola azienda, farei eseguire il monitoraggio di rete il più presto possibile per vedere se le prestazioni del cloud o i cambiamenti di accesso sono limitati dalla limitazione della larghezza di banda. Sospetto che non troverete nulla di insolito subito dopo che le regole sono state revocate, ma è meglio fidarsi e verificare piuttosto che ciecamente.

Anche se le grandi aziende che utilizzano il cloud sono per lo più immuni dagli effetti dei cambiamenti di neutralità della rete, è meglio tenere d’occhio anche loro. I clienti che utilizzano il cloud hanno l'autorità finale: la possibilità di votare con i dollari.