Cloud ibrido, la strada migliore per provare il futuro

Non si va nel cloud da un giorno all’altro, per questo il cloud ibrido è un concetto utile anche se critico per le aziende. L'idea di un cloud ibrido infatti consiste nel mantenere la propria server farm e i massicci investimenti fatti in VMware, Oracle e altro, trasferendo alcuni carichi di lavoro nel cloud pubblico.

Nel frattempo si crea un cloud privato con molte delle caratteristiche di un cloud pubblico dove comunque sarebbero presenti applicazioni non disponibili in uno dei cloud. Il cloud ibrido consente di eseguire l'infrastruttura localmente, ottenere alcune delle caratteristiche del cloud in termini di affitto, provisioning e scalabilità ed essere in grado di trasferire un'applicazione nel cloud pubblico (o forse privato) quando si è pronti.

Anche se in realtà, alcuni dati o servizi non sono mai all'altezza del cloud pubblico per motivi di regolamentazione, sicurezza, larghezza di banda o costi.

I servizi del cloud ibrido

La natura incrementale del cloud ibrido ha anche vantaggi reali, perché permette all' It di testare con attenzione la nuvola e tornare indietro se necessario. Per arrivare al cloud, privato o pubblico, c’è bisogno di servizi di base, una strategia praticabile che indichi cosa muovere prima e dove, e cosa lasciare indietro. Ci sono tre tipi di servizi infrastrutturali fondamentali che devono esistere sia nel data center locale sia nel cloud pubblico per far funzionare una strategia cloud ibrida.

Sicurezza e identità. È necessario un modo per consentire agli utenti di autenticarsi ed essere autorizzati alle applicazioni locali e in-the-cloud. Questo deve essere fatto in un modo centralizzato e gestibile per non richiedere che ogni app reinventi la sicurezza.

Ricerca. È necessario trovare le cose in entrambi i luoghi. Avete anche bisogno di una soluzione di ricerca che vi consenta di trovare le cose in entrambi gli ambienti rispettando la sicurezza, perché non state cercando di far accedere i vostri dati dietro le quinte a Internet.

Dati fondamentali. Ci sono database nel cloud, naturalmente. Ma non tutto sarà in un Rdmbs; i dati aziendali essenziali senza i quali nessuna delle vostre business app può funzionare esistono anche nelle app e in altri repository. Avete alcuni dati fondamentali senza i quali nessuna delle vostre business app può sopravvivere. Alcuni di questi dati sono ora nel cloud in ogni caso, con app come Salesforce. Tuttavia, sono disponibili anche altri dati che devono essere presenti nel cloud.

Cosa migrare nel cloud pubblico

Generalmente, le applicazioni non vengono spostate nel cloud fino a quando non vengono aggiornate, cioè quando dovete utilizzarle. Per decidere cosa viene spostato nel cloud quando viene aggiornato, è necessario rispondere a queste domande:

Quanto costerà? È possibile risparmiare denaro sulle apparecchiature e sui costi di gestione per le app migrate nel cloud. Tuttavia, è un mito che sia sempre meno costoso nella nuvola. Se quei server stanno masterizzando cicli di Cpu e producendo enormi quantità di dati per relativamente pochi utenti 24 ore su 24,7 giorni su 7, più l'app non viene mai aggiornata e non si sta davvero espandendo, è difficile immaginare uno scenario in cui il cloud sia più economico.

Qual è l'architettura dell'applicazione? Un' applicazione basata sulle moderne tecnologie web è molto più facile da migrare di un'applicazione che utilizza, ad esempio, Corba. Le architetture più vecchie non anticipavano il cloud, quindi è necessario riscrivere le applicazioni più vecchie da zero per renderle compatibili con il cloud.

Hai un team di supporto? Se il team di sviluppo e il team di infrastrutture non ti supportano il fallimento è un'ipotesi molto probabile.

Quali sono le questioni normative? Se è necessario rispettare le normative o richiedere varie certificazioni, è necessario assicurarsi che l'infrastruttura cloud lo consenta. Questi requisiti possono diventare molto complessi nel cloud: l'applicazione e/o i dati in un paese sono consentiti dalle normative? Il vostro fornitore di cloud ha le giuste certificazioni? Un'applicazione in-the-cloud può soddisfare tali requisiti?

Tra l altro, queste stesse considerazioni valgono anche per la migrazione verso un cosiddetto cloud privato, un datacenter on-premise che utilizza molte delle stesse tecnologie e architetture di un cloud pubblico. In alcuni casi, ad esempio per quanto riguarda la conformità normativa e le dipendenze delle applicazioni, questi problemi sono più facili da risolvere quando si esegue la migrazione verso un cloud privato.

Cosa lasciare sulla infrastruttura dedicata

Alcune applicazioni non vanno in un ambiente cloud, ibrido o meno. A lungo termine, si potrebbe pensare di trovare nuove applicazioni o implementazioni. A breve termine, è probabile che si voglia lasciare un'eventuale applicazione on premise se:

L'applicazione è stabile: un'applicazione non viene aggiornata, è ancora utilizzata ed è molto stabile. Forse non è il momento di metterci mano.

L'applicazione è preweb/pre-cloud: si tratta di una mostruosità scritta agli inizi degli anni Novanta. Cercare di modificarla è rischioso ed è molto costosa damigrare. Cercate altrove i candidati alla migrazione.

Altamente dipendente: Se la tua applicazione dipende da molte altre cose che non sono già abilitate al cloud, salvatela in un secondo momento.