Cloud ibrido, Econocom punta alle alte prestazioni

Econocom ha presentato la propria soluzione di cloud ibrido, sviluppata con l’impiego dell’infrastruttura di connettività di Retelit, in collaborazione con DATA4 ed Equinix, per garantire la perfetta integrazione tra datacenter e cloud pubblico e la possibilità di configurare la piattaforma di gestione su misura.

Per la sua particolare architettura logica e servendosi di una rete capillare e affidabile, la soluzione offerta da Econocom prevede un’offerta software defined che integra connettività e co-location, sviluppata internamente in ambiente Openstack, personalizzabile e predisposta per un approccio multi-cloud.

Grazie all’impiego in modalità iperconvergente e active-active di quattro data center sul territorio italiano (quello di DATA4 di livello Tier IV, il più alto livello di sicurezza per un data center), connessi da Retelit attraverso la sua rete any-to-any a bassa latenza e alta velocità, il cloud ibrido di Econocom consente alle aziende di raggiungere numerosi vantaggi: gestione flessibile delle risorse, grazie all’impiego di paradigmi di containerizzazione delle applicazioni, migrazioni trasparenti e graduali verso il public cloud (e multi-cloud) e importanti economie di scala.

Le competenze interne al Gruppo Econocom assicurano altresì un elevato livello di personalizzazione e supporto, grazie allo sviluppo interno della soluzione in ambiente Openstack, e sicurezza sia dal punto di vista dell’esposizione dei dati sia della continuità operativa. Inoltre, la connettività di Retelit e il network in fibra del Gruppo permettono alle aziende di raggiungere le piattaforme e le infrastrutture di Econocom in maniera più rapida. Equinix Cloud Exchange Fabric, infine, garantisce al cliente un punto di ingresso al cloud pubblico, rendendo possibile, in caso di specifiche esigenze, anche una connettività dedicata.

La piattaforma distribuita integrerà soluzioni specifiche as a Service con un focus particolare su rehosting, security, virtualizzazione delle Postazioni di Lavoro, IoT, BigData, Mobile Device Management, omnicanalità e iperconvergenza per soluzioni database ad altissime prestazioni.

Econocom offre ai propri clienti una soluzione completa e di facile gestione e un supporto totale durante tutte le fasi del progetto di migrazione delle risorse e delle applicazioni su public cloud.

È fondamentale, infatti, per prima cosa analizzare l’infrastruttura IT del cliente, raccogliendo risorse e applicazioni in container, che verranno in seguito trasferiti prima nei datacenter Econocom e successivamente sul cloud pubblico, secondo una strategia condivisa con il cliente.

Ciò permetterà a quest ultimo di veder erogato tutto il proprio parco applicativo attraverso una piattaforma di gestione personalizzata, senza preoccuparsi della posizione delle risorse, e di accelerare e abilitare più agilmente l’innovazione anche di processi di front end e "business critical" con uno screening continuo delle configurazioni ibride più idonee a minimizzare i costi e massimizzare sicurezza e prestazioni con la contestuale possibilità di adottare i managed services ICT erogati dal Gruppo Econocom.