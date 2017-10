Cloud: cosa aspettarsi dallo IaaS

Nel mercato Iaas (Infrastructure as a service) il nome nuovo è Alibaba. La società cinese che si è fatta largo nell’ecommerce, secondo le rielvazioni di Gartner nel biennio 2015-2016 è arrivata, grazie anche a un ricco mercato interno, al terzo posto della classifica mondiale alle spalle di Aws (Amazon) e Microsoft.

Google, prima terza passa invece in quarta posizione. All’interno di un mercato cloud che nel mondo vale circa 22,1 miliardi di dollari, +31% rispetto al 2015 (16.8 miliardi), la società di ricerca stima che lo IaaS è il segmento che ha registrato i maggiori tassi di crescita. Una corsa che dovrebbe proseguire nei prossimi cinque anni. Dati che fanno capire l’importanza dello Iaas che prevede la fornitura come servizio di risorse di elaborazione virtualizzate alle organizzazioni via internet. IaaS è uno dei principali tipi di servizi cloud, insieme a software-as-a-service (SaaS) e platform-as-a-service (PaaS).

Nel modello IaaS, i fornitori di servizi di terze parti ospitano attrezzature hardware, sistemi operativi e altri software, server, sistemi di storage e altri componenti It per i clienti in un modello di consegna altamente automatizzato. In alcuni casi, gestiscono anche mansioni quali la manutenzione in corso dei sistemi, il backup dei dati e la continuità aziendale.

Il pagamento del servizio può essere calcolato per ora, settimana o mese, a seconda del contratto di servizio. In alcuni casi, i provider caricano i client per i servizi infrastrutturali in base alla quantità di capacità della macchina virtuale (Vm) utilizzata da un certo periodo di tempo.

Simile ad altri servizi di cloud computing, IaaS fornisce l'accesso alle risorse It in un ambiente virtualizzato, attraverso una connessione pubblica tipicamente Internet. Ma con IaaS viene fornito l'accesso a componenti virtualizzati affinché l’utente possa creare le tue piattaforme It.

Risorse e servizi IaaS

La gamma dei servizi offerti ai clienti viene prelevata da più server e reti generalmente distribuiti su numerosi datacenter di proprietà del provider del servizio cloud.

Le risorse possono essere singole o multitenant. La seconda opzione significa che più clienti condividono queste risorse, anche se i loro sistemi sono tenuti separati. Questo è il modo più comune per consegnare i servizi perché è molto efficiente e scalabile e consente al cloud computing di ridurre i costi.

Al contrario, esistono sistemi per la singola azienda che ha bisogno di tenere separati i loro sistemi anche se in questo cas ovviamente il costo si alza. I sistemi a singolo inquilino sono più simili ai servizi di hosting tradizionali in cui un fornitore di terze parti dedica spazio nel proprio datacenter, ma un vero singolo inquilino IaaS offre anche funzionalità specifiche per la cloud, come la scalabilità e l'accesso a una vasta gamma di tecnologie di piattaforma che i servizi di hosting spesso non possono fornire.

È possibile creare un proprio IaaS interno nel centro dati di proprietà utilizzando tecnologie di cloud computing, ma in questo caso non si tratta di vero Infrastructure as a service ma di un datacenter tradizionale che utilizza moderne tecnologie in stile cloud. Un provider di cloud offre una maggiore scalabilità, maggiore selezione di opzioni tecnologiche, disponibilità on-demand e solitamente una maggiore sicurezza perché crea la propria piattaforma per supportare centinaia o migliaia di clienti.

Perché le aziende adottano lo IaaS

Le piattaforme IaaS consentono l'accesso a risorse It altamente scalabili che possono essere regolate al seguito del variare della domanda di potenza di calcolo. Ciò rende il modello ideale per le aziende che hanno carichi di lavoro temporaneamente elevati, come ad esempio quelli che molti rivenditori affrontano durante la stagione dello shopping.

È anche adatto a piccole e medie imprese che si aspettano di vedere una crescita della domanda su base costante. Le aziende oggi stanno cercando di essere più flessibili per meglio competere con le imprese web-based che possono apportare modifiche con grande velocità. Maggiore agilità di business e scalabilità sono tra i principali driver aziendali dello IaaS.

Inoltre, spostando l'infrastruttura It verso la cloud è possibile risparmiare sulle spese di capitale e di gestione. Pagando per capacità di calcolo solo per quanto necessario, è possibile ridurre i costi delle risorse inutilizzate. È anche possibile ridurre i costi di manutenzione hardware grazie alla diminuzione della dipendenza da datacenter interno. Gli strumenti per il monitoraggio del cloud e un modello di costo intelligente possono aiutare a evitare la spirale delle fatture IaaS.

Tuttavia bisogna stare attenti a monitorarne l'utilizzo e assicurarsi che le applicazioni e altri sistemi utilizzino efficientemente le risorse cloud. Perché, nel mondo misurato IaaS, stai pagando per lo spreco di utilizzo allo stesso prezzo dell'uso efficace.

Un altro vantaggio è la flessibilità in termini di localizzazione. Le organizzazioni possono accedere alle offerte di questio tipo praticamente in qualsiasi posto in cui sia possibile accedere a Internet.

C'è anche il vantaggio della disponibilità. Poiché i fornitori di cloud si affidano a più strutture, non esiste un singolo punto di fallimento. In più le strutture sono distribuite in modo da ridurre la latenza in base alla posizione del cliente.

Applicazioni tipiche IaaS

È possibile utilizzare IaaS per una varietà di carichi di lavoro. Ma secondo un rapporto del Gartner del giugno 2017, ci sono quattro grandi categorie per questi servizi:

Business digitale. Con quasi tutte le aziende interessate da interruzioni digitali, le esigenze di business rappresentano la maggioranza dei carichi di lavoro nello IaaS. I casi di utilizzo di business digitali includono marketing, commercio elettronico, gestione delle risorse dei clienti, software as a service, servizi dati e le applicazioni Internet di oggetti (IoT).

Progetti agili. Molte organizzazioni hanno lanciato progetti It in esecuzione in modo agile. Sviluppo rapido delle applicazioni, prototipi, esperimenti e altri progetti che richiedono agilità, flessibilità e capacità di soddisfare esigenze urgenti di infrastrutture. Per questo vengono spesso eseguite su IaaS.

Sostituzione datacenter. In molte organizzazioni, IaaS sta sostituendo gradualmente o completando l'infrastruttura datacenter tradizionale. In questi casi viene utilizzata in modo simile all'ambiente di virtualizzazione interna di un'organizzazione e le aziende iniziano generalmente con ambienti di sviluppo o applicazioni di produzione meno critiche, quindi espandono gradualmente l'utilizzo di IaaS per ospitare applicazioni critiche in quanto acquisiscono maggiore esperienza e fiducia.

Batch computing. Questa è la necessità meno comune, dice Gartner. In questi casi, IaaS serve come sostituto per il tradizionale calcolo ad alte prestazioni o griglia. Le applicazioni possibili includono il rendering, la codifica video, la sequenza genetica, la modellazione e la simulazione, l'analisi numerica e l'analisi dei dati.

Le principali componenti tecnologiche di ogni offerta includono risorse di calcolo, storage e networking.

Alcuni offrono anche interfacce self-service, tra cui interfacce utente e Api, strumenti di gestione forniti come servizi e servizi per l'infrastruttura software cloud.

Le caratteristiche principali delle offerte IaaS includono, secondo Gartner

sia la cloud IaaS pubblica sia privata. Una singola architettura e set di funzionalità e la gestione cross-cloud per le nuvole pubbliche e private consentono di spostare i carichi di lavoro sui diversi modelli di servizio in base alle proprie esigenze.

Anche se tutte le dichiarazioni affermano di avere elevati standard di sicurezza, la portata dei controlli forniti ai clienti varia notevolmente. Tutti in genere offrono servizi che soddisfano i requisiti di conformità normativa comune. Alcuni potrebbero anche avere valutazioni di sicurezza di terze parti per le loro offerte IaaS.

Prezzi orari. Tutti i fornitori offrono la misurazione per ora di uso di Vm e alcuni offrono incrementi di misurazione più brevi che possono essere più convenienti per i lavori a breve termine, dice Gartner.

I rischi e le sfide

Come con qualsiasi altro tipo di servizio cloud, IaaS viene fornito con diversi rischi e sfide che le organizzazioni devono affrontare.

Tra le principali preoccupazioni sono le minacce alla sicurezza informatica. La protezione dei dati nella nube dipende fortemente dalla sicurezza dell'infrastruttura cloud di proprietà del provider di servizi. Le virtual machine potrebbero essere esposte in caso di un hypervisor compromesso.

Altri rischi per la sicurezza esistono quando i dipendenti del provider di servizi hanno accesso diretto all'infrastruttura cloud, inclusi hardware, reti e hypervisor.

Alcuni di questi rischi per la sicurezza e la privacy potrebbero portare a qualche difficoltà per rispettare le norme governative. Ciò è particolarmente vero per le aziende in settori altamente regolamentati come la sanità e i servizi finanziari.

Un'altra sfida potenziale è la complessità della gestione di un ambiente It che si basa fortemente sui servizi cloud forniti da un'entità esterna. Ci sarà naturalmente una perdita di controllo a seguito di affidamento a un fornitore di servizi per funzionalità It critiche e perché i provider IaaS posseggono e mantengono l'infrastruttura. In questo caso gestione e monitoraggio potrebbero essere più difficili per le aziende.

Infine, ci sono rischi connessi con i fornitori di servizi. Come nota Gartner nella sua relazione, molti fornitori del mercato stanno rivalutando le proprie attività di IaaS in quanto il mercato continua a consolidarsi attorno ai grandi nomi per cui bisogna essere consapevoli che alcuni fornitori potrebbero apportare significativi cambiamenti nella loro strategia . Ciò include la sostituzione dell'offerta attuale con una nuova piattaforma, o addirittura uscire completamente dal business IaaS.