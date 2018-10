Cloud e chatbot trasformano il notaio in un professionista digitale

NotaioNext è una piattaforma digitale integrata di Wolters Kluwer che tramite il cloud porta il notaio a lavorare ovunque, permettendo la collaborazione tra i diversi professionisti e la gestione dei flussi di lavoro.

La soluzione è sviluppata e progettata da OA Sistemi, brand di Wolters Kluwer specializzato in prodotti software per notai.

L’interfaccia e le funzionalità di NotaioNext sono state disegnate attorno al lavoro quotidiano del notaio, partendo dalle sue esigenze e necessità operative per adattarsi alle diverse attività, rivoluzionandone la gestione.

Tecnologia cloud basata su piattaforma Microsoft Azure per la fruibilità multipiattaforma e chatbot integrato, basato su intelligenza artificiale combinata al riconoscimento vocale, consentono al notaio di creare una dashboard su misura per monitorare, sempre e ovunque, l'andamento dello studio e seguire le pratiche avendo visibilità su appuntamenti, attività in scadenza, ultimi fascicoli, repertori, atti stipulati, fatturato e incassato.

Come spieta Domenico Digregorio, Managing Director Software Legale e Compliance di Wolters Kluwer Italia, NotaioNext "è il frutto di un lungo lavoro di ricerca e analisi: sono state necessarie oltre 100.000 ore per arrivare a sviluppare una piattaforma in grado di rispondere alle reali necessità dei notai”.

NotaioNext funziona con tutti i sistemi operativi (Windows, Apple OS/iOS e Android) e, grazie alla collaborazione con Microsoft, offre inoltre un’integrazione avanzata con Office 365 e Skype.

Gli utenti potranno alla piattaforma direttamente dalla pagina di accesso a Office 365, ottenendo tutti i servizi di Office 365 Business Essentials, il pacchetto di produttività dedicato alle piccole imprese.

L’infrastruttura cloud a supporto dell’erogazione dei servizi di NotaioNext è fornita da Microsoft Azure, che consente alle imprese di rispondere alle esigenze professionali sviluppando, gestendo e distribuendo applicazioni su una rete globale, usando gli strumenti e i framework preferiti, garantendo i livelli di sicurezza e di protezione dei dati, in linea con quanto prescritto dal GDPR 2016/679.