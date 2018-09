LG CLOi SuitBot è un robot umano-centrico ma che non mostra faccine e voci sintetizzate. Si tratta infatti di un robot indossabile, un esoscheletro progettato per l’industria e la sanità.

È molto diverso dai robot presentati finora da LG sotto il nuovo brand comune CLOi. Di questa famiglia fanno parte ad esempio lo Shopping Cart Robot, che aiuta gli utenti a fare la spesa. Oppure il Cleaning Robot, o il Serving Robot, che serve da mangiare e da bere a ospiti e clienti.

CLOi SuitBot di LG non percorre da solo sale d’aspetto di aeroporti e hall di alberghi. Il nuovo robot è invece progettato per supportare le gambe di un utente. Allo scopo di consentire una maggiore mobilità e resistenza degli arti inferiori.

LG lo scorso anno ha investito in una startup che sviluppa robot. In particolare, robot che aiutino a superare i limiti del corpo umano nella vita di tutti i giorni. E che assistano persone con difficoltà motorie.

CLOi SuitBot è stato progettato proprio in collaborazione con questa startup, SG Robotics. Una startup che ha studiato come i robot indossabili possano migliorare la qualità della vita.

CLOi SuitBot: il robot che aiuta nella vita e nel lavoro

La comoda vestibilità e i giunti rotanti consentono a CLOi SuitBot di muoversi in modo naturale. Il suo scopo è coadiuvare la parte inferiore del corpo mentre si cammina, si sta in piedi o si lavora.

Le scarpe di tipo sandalo e la funzione di regolazione automatica consentono a chi lo indossa di entrare e uscire facilmente. Caratteristica che non è scontata nell’indossare un esoscheletro.

CLOi SuitBot può connettersi ad altri robot LG per entrare a far parte di una rete di smart working. Una rete che può fornire strumenti e informazioni in ambienti di lavoro quali la produzione, la logistica e la distribuzione.

La tecnologia AI consente a CLOi SuitBot di apprendere ed evolvere attraverso il riconoscimento e l'analisi dei dati biometrici e ambientali. L’intelligenza artificiale misura e analizza i movimenti per suggerire movimenti e posizioni ottimali per la massima efficienza energetica.