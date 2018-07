Claudio Picech nuovo Ceo di Siemens Italia

Claudio Picech sarà il nuovo Ceo di Siemens Italia, mantenendo al contempo il ruolo di Country Division Lead di Energy Management.

Sostituirà Federico Golla nel ruolo di Ceo dal 1° ottobre 2018. Golla lascia l’incarico a conclusione del mandato mantenendo il ruolo di Presidente di Siemens S.p.A. fino all’approvazione del bilancio.

Claudio Picech ha doppia cittadinanza, italiana e svizzera, laurea in Ingegneria con specializzazione Elettrotecnica presso la University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland, Executive MBA presso l’IMD di Losanna.

Claudio Picech è approdato in Siemens Italia nel dicembre 2014 come Country Division Lead di Energy Management, con l’obiettivo di rafforzare la struttura commerciale e di marketing e accompagnare la trasformazione digitale delle attività di business.

Ha iniziato la carriera in ABB, dove ha sviluppato le proprie competenze nell'ambito della Power Generation, assumendo incarichi di sempre maggior prestigio.

Presente nel nostro Paese dal 1899, Siemens è hadue stabilimenti produttivi, centri di competenza su software industriale e mobilità elettrica e un centro tecnologico applicativo sui temi dell’Industria 4.0 a Piacenza. Con un fatturato di circa 2 miliardi di euro registrato nell’esercizio fiscale 2017, e oltre 3.000 collaboratori, contribuisce con le proprie attività a rendere l’Italia un paese più sostenibile, efficiente e digitalizzato.

Successivamente ha maturato diverse esperienze professionali in Svizzera e Svezia con responsabilità a livello globale che lo portano a parlare perfettamente cinque lingue.

Prima di arrivare in Siemens, Picech è stato in Alstom, in ambito Service Power Generation, con il ruolo di Managing Director per l'Area Center South East Europe/North Africa e per il local service center Italia.