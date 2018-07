Samsung Electronics Italia ha collaborato con Retake Milano per rinnovare Robert Baden-Powell Park, parco situato nel centro di Milano.

L’iniziativa, denominata SAVE (SAmsung Volunteer Employees) per Milano, rientra nell’impegno della società nel contribuire con le comunità in cui opera.

Il 12 luglio scorso oltre 250 dipendenti di Samsung Italia si sono riuniti per ripulire il parco di Robert Baden-Powell. La campagna di volontariato SAVE for Milan prevedeva di dare una ripulita al parco abbandonato. E poi, naturalmente, di presentarlo ai cittadini di Milano come area pubblica con un “volto nuovo”.

Dipendenti Samsung impegnati in SAVE for Milan

Il Robert Baden-Powell Park è situato a Milano, nei pressi del Naviglio Grande. È stato costruito nel 2005 per rallegrare un'area precedentemente caratterizzata da capannoni e magazzini ormai fatiscenti. Tuttavia, il parco stesso è caduto in uno stato di abbandono nel corso degli anni, principalmente a causa di atti di vandalismo.

La mattina di giovedì 12 luglio, dipendenti di Samsung volontari, si sono riuniti e divisi in squadre. Dopodiché, hanno rimosso i graffiti che deturpavano tutti i muri. Anche AMSA, l’azienda milanese che gestisce la raccolta dei rifiuti e la pulizia, ha aderito all'iniziativa. Ha aiutato a pulire il giardino prima della verniciatura e organizzato lo smaltimento dei rifiuti, suddivisi per tipo. Il progetto è stato realizzato anche in collaborazione con Retake Milano, associazione senza scopo di lucro, e Comune di Milano.

L’era del 5G secondo Samsung

Per quanto riguarda le nuove tecnologie, Samsung offre un’anteprima dell’era del 5G, con il video “5G City”. Nel video si immagina una città futura in cui una rete di comunicazione 5G collega gli oggetti della vita quotidiana. Si offre un'anteprima della “città 5G" del futuro.

La 5G City ha lo scopo di dimostrare alcuni aspetti della prossima era 5G. L’era dell’IoT, in cui le cose saranno collegate a livello globale con una rete di comunicazioni 5G. La 5G City si trova all'interno di “Digital City”, uno dei campus di Samsung Electronics a Suwon, in Corea. È composta da tre parti: il “5G Stadium”, il “5G Connectivity Node” e il “5G Kiosk”.

Il 5G Stadium è quello che si potrebbe definire lo stadio sportivo dell'era 5G. Un ambiente che vede l’utilizzo massiccio della tecnologia MIMO per il video in streaming ad alta definizione. Il 5G Connectivity Node rappresenta uno degli aspetti cruciali della tecnologia 5G nella smart city.

Qui, telecamere CCTV, installazioni digital signage e sensori di ogni tipo sono collegati tramite 5G. Oltre che ad altre tecnologie come Wi-Fi, Bluetooth e Zigbee. Questa infrastruttura offre un modo più accurato e smart di monitorare il traffico, misurare la temperatura e trasmettere contenuti diversi.

Il 5G Kiosk consente il download ad altissima velocità. Qui si raggiungono tali velocità di download che un file da 500 MB può essere scaricato entro cinque-sei secondi.