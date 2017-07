Cisco e Intesa Sanpaolo chiamano le startup per fare Industria 4.0

Intesa Sanpaolo e Cisco hanno lanciato una nuova call per startup dedicate all’industria 4.0, nel quadro del progetto StartUp Initiative.

L’invito è rivolto a startup in cerca di investimenti che stiano lavorando su progetti legati al tema della fabbrica digitale, in tutte le sue declinazioni: internet of things, digitale, sicurezza in ambito industriale, gestione e tracciamento degli asset, collaborazione, realtà virtuale e aumentata applicate in ambito manifatturiero, connected machine, supply chain integrata.

Fino a 5 milioni di euro con un business plan

In particolare, sono invitate a candidarsi startup che cerchino investimenti compresi fra i 200mila e i 5 milioni di euro, in grado di presentare per la prima selezione un business plan o un executive summary del progetto.

Le candidature sono aperte fino al 10 settembre: dopo la selezione iniziale, le startup ammesse accederanno a due giorni di formazione che si svolgeranno a Torino (7 e 8 ottobre) con un bootcamp dedicato, tenuto da un angel investor californiano.

Da questo momento in poi le startup potranno lavorare ancora per affinare il loro progetto e presentarlo il 25 ottobre a un panel di esperti che forniranno dei feedback strutturati e selezioneranno le finaliste che proseguiranno nel programma.

Infine potranno presentare il loro pitch a Milano il 23 novembre in un Investor Arena Meeting, a una platea di circa 150 tra investitori, aziende e player dell’ecosistema dell’innovazione.

L’opportunità è di grande valore, se si considera che in 104 edizioni StartUp Initiative ha fatto incontrare già oltre 1.000 realtà con 9.000 investitori, in sette paesi diversi, su nove tecnologie e mercati.

Per Cisco, aderire a questa iniziativa è una nuova azione concreta avviata nel quadro del suo programma di investimenti Digitaliani, che punta ad accelerare la digitalizzazione del nostro Paese con una particolare attenzione allo sviluppo di opportunità e crescita nell’ecosistema dell’innovazione.

