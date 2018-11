Cisco annuncia il lancio di un sito italiano dedicato a DevNet, e lo fa nell’ambito di un’iniziativa nel nostro Paese. E cioè in occasione dell’edizione 2018 di Codemotion Milano. L’evento, di cui Cisco è main partner a livello europeo, si tiene il 29 e 30 novembre allo Spazio Superstudio di Milano.

DevNet è il programma per gli sviluppatori che desiderano realizzare applicazioni e integrazioni con prodotti, tecnologie e API di Cisco.

A partire dal sito italiano dedicato a DevNet è possibile accedere a strumenti per imparare, sperimentare, confrontarsi con sviluppatori di tutto il mondo.

Enrico Mercadante, Responsabile per l’Innovazione, le Architetture e la Digital Transformation di Cisco Italia, descrive l’iniziativa con queste parole. “Siamo nel pieno di quella che si definisce app economy e per i nostri sviluppatori scrivere applicazioni che lavorano in modo ottimizzato con le reti è una miniera di opportunità. Per una start up che si occupa di software vuol dire darsi la possibilità di accedere a un mercato più ampio, che cerca soluzioni specifiche a esigenze nuove che nascono dalla digitalizzazione. Ma le aziende stesse – che siano utenti o partner tecnologici – hanno tutto da guadagnare in questo approccio nuovo allo sviluppo software in termini di capacità di innovazione”.

Codemotion Milano

Non è questa l’unica iniziativa di Cisco per l’occasione. A Codemotion Milano, infatti, Cisco presenterà in anteprima alla comunità di sviluppatori italiana tre nuove tecnologie per le quali sono ora disponibili API e strumenti operativi in Cisco DevNet.

A Codemotion Milano Cisco è presente con un ricco programma di interventi, workshop e lab, e con un suo stand. A questo indirizzo è possibile ricevere ulteriori informazioni sulla presenza di Cisco alla edizione 2018 di Codemotion Milano.

Cisco DevNet

La creazione del portale italiano e la scelta di lanciare a Milano queste novità confermano l’interesse con cui Cisco guarda all’Italia. Non solo al Paese in generale, ma anche ai talenti della programmazione italiani. Questi ultimi ora hanno a loro disposizione anche uno spazio virtuale, connesso alla piattaforma DevNet globale.

A livello globale, Cisco DevNet ha superato i 500.000 membri in tutto il mondo. I partecipanti, rende noto l’azienda, hanno frequentato finora oltre 86.000 lab di apprendimento organizzati sulla piattaforma. Inoltre, in Devnet sono state sviluppate oltre 1.700 soluzioni.