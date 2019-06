Cinque strategie di branding su Instagram

Nonostante alcune persone usino ancora Instagram per pubblicare le foto di ciò che mangiano, sempre più brand sono presenti su questo social.

Non c'è da stupirsi se, con la giusta strategia di marketing, su Instagram sia possibile avere numerosi follower: questo potrebbe tradursi in un incremento del business con nuovi clienti, contatti e una maggiore notorietà per il marchio.

Una panoramica di cinque account gestiti da brand, analizzati da Depositphotos, mostra il valore di business uno stile esteticamente piacevole e una cura dei contenuti.

Brit+Co - 236k follower

Brit+Co è una media company californiana che educa, informa, intrattiene e ispira donne creative. Pubblica su Instagram post motivazionali, messaggi scritti a mano, alcuni spiritosi, e foto ispirate a stili di vita. Brit+Co parla attraverso contenuti emozionali: didascalie brevi e dirette, che siano d’ispirazione, ma al contempo divertenti, coinvolgenti, e creino emozioni positive.

Queste le principali caratteristiche:

i post usano un linguaggio informale e riferimenti alla cultura pop;

la griglia presenta un modello a scacchiera tra immagini e foto;

le Stories mostrano spesso il backstage dei servizi fotografici;

i post vengono pubblicati 1-3 volte al giorno;

le principali hashtag del marchio sono #Britsgram e #britandco. Vengono anche usate le seguenti hashtag #GFF #GirlGang #womensupportingwomen o #womenencouragingwomen.

La mission del loro marchio si riflette anche nella loro comunicazione con i follower, per lo più attraverso immagini e messaggi, che utilizzano una call to action (CTA), che promuove la cura di se stessi. Il loro seguito è in continua crescita e così i like dei post (circa 4.000 in questo momento).

Privacypls - 114k follower

Privacy Please è un marchio di abbigliamento presente sul sito web Revolve. Il loro contenuto include molte foto di lifestyle, foto di fashion blogger e di altri personaggi famosi, che indossano i gli abiti di questo brand. Ogni post di abbigliamento contiene i nomi dei prodotti. La maggior parte della loro griglia è dedicata ai loro influencer, che danno al marchio un volto e accrescono il senso di comunità.

Tutte le immagini sembrano avere lo stesso filtro ed emanano un'atmosfera con toni caldi, una pratica diffusa in ambito fotografico per i ritratti femminili.

Ecco le caratteristiche di questo account Instagram:

pubblicano una volta al giorno

il linguaggio del marchio è informale e include giochi di parole.

Privacypls usa hashtag relativi alla marca #revolvearoundtheworld e #bybabesforbabes.

le foto sono apprezzate dal pubblico: ottengono fino a 1.400 Like sui post che raffigurano persone (38% in più rispetto ad altri contenuti).

Bulletproof - 283k follower

Bulletproof produce caffè, cibo e integratori. È un account interessante per chi segue la dieta paleo e la keto. Una o due volte al giorno pubblica immagini delle sue campagne, ricette, infografiche, piccoli messaggi divertenti.

Le sue caratteristiche?

Bulletproof usa uno stile informale e riferimenti alla cultura pop;

le infografiche sono apprezzate e ricevono fino a 3.000 Like. Alcuni post ricevono fino a 9.000 like;

le principali hashtag relative al marchio sono #bulletproof #bulletprooddiet #bulletproofcoffee. Vengono anche usate hashtag collegate alle diete #paleo # keto # ketodiet #ketorecipes #healthydesserts #healthysnacks #recipes;

parte del loro contenuto richiama il colore del marchio: l’arancione;

il testo è composto da brevi didascalie o spiegazioni;

le storie richiamano articoli educativi, suggerimenti e ricette, per essere sempre in linea con la comunità keto e paleo.

Beyond clothing - 32k follower

Beyond Clothing è un marchio di abbigliamento maschile casual: parla dei suoi testimonial nei post, con un senso di orgoglio. Il brand partecipa attivamente alle conversazioni con i suoi follower.

Come si caratterizzano su Instagram:

pubblicano più volte alla settimana le foto dei loro clienti con l’hashtag #BeyondExplorer, oltre a offerte limitate e descrizioni dei prodotti con hashtag quali #beyondclothing e #gobeyond

non hanno uno specifico stile di griglia, sebbene la maggior parte delle foto mostri i loro abiti indossati.

le immagini sono prevalentemente a tinte fredde, pratica fotografica comune per raffigurare il genere maschile.

i post ricevono in media 500 Like ognuno.

le Storie rimandano al sito Web, rendendo più facile il percorso di acquisto.

Se si clicca sull’immagine, si vedrà il nome e il prezzo dell'articolo: una nuova funzione di Instagram. Secondo le statistiche, Instagram influenza circa il 75% degli acquisti degli utenti, quindi Beyond Clothing, ha aderito a questa strategia per incrementare le vendite.

Lulemon - 2,8 milioni di follower

Lululemon è un marchio di abbigliamento sportivo. Di solito i post sono foto dei vestiti, sponsorizzazioni, le foto dei loro ambasciatori, il dietro le quinte, i messaggi di auto-cura e motivazionali. La maggior parte dei post sono inoltre accompagnati dall'hashtag del marchio (#lululemon).

Le principali caratteristiche?

pubblicano un paio di volte a settimana;

la lingua è semplice e informale;

alcuni dei post ricevono fino a 50.000 Like;

Lululemon è attivo anche nella sezione commenti: risponde alle richieste e a eventuali problemi dei clienti;

Le Storie includono link a nuovi prodotti in arrivo e a idee per l'allenamento.

Lululemon incoraggia a fare attività fisica per stare bene e contemporaneamente propone i propri prodotti. Analogamente a Beyond Clothing, ti consente di taggare il negozio nelle immagini.

Per concludere

Come puoi constatare, molti brand si concentrano principalmente sui contenuti emotivi. La strategia è vincente quando le persone associano emozioni positive a un prodotto: questo aiuta al raggiungimento di molti obiettivi aziendali, fra cui l’accrescimento di pubblico e il profitto.

Un'altra strategia è la pubblicazione di link al sito Web o ai negozi del marchio. Semplifica il percorso per i clienti e aumenta le vendite.

La diversità dei tipi di contenuto o l'uso di combinazioni di colori differenti, non è indice di garanzia sul potenziale aumento di follower: in ogni progetto bisogna valutare questi aspetti e vederne il risultato. La ragione per cui Instagram funziona così bene, è che le informazioni visive sono di facile e immediata fruibilità.

Se sei un bravo fotografo o designer puoi creare contenuti eccezionali, diversamente puoi trovare centinaia di bellissime immagini per le tue Storie e Feed su Depositphotos da pubblicare su Instagram puntando a una strategia vincente.