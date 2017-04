I cinque elementi che trasformano chi fa ecommerce

È buona pratica rivalutare periodicamente la piattaforma di ecommerce in uso, per assicurarsi che sia in grado di accompagnare l’azienda nella sua crescita: allo scopo Sap Hybris ha delineato i cinque aspetti protagonisti della trasformazione digitale, che è in atto anche per chi è nato con l'ecommerce.

Sap Hybris è il marchio lanciato a inizio 2016 per rappresentare le soluzioni SAP dedicate al commerce e al customer engagement

Difatti una soluzione scelta qualche anno prima perché pacchettizzata e di rapida implementazione, dopo qualche anno, al crescere del volume di vendite online può rivelarsi rigida e limitata a livello funzionale.

Sono quindi cinque gli elementi differenzianti per un ecommerce in grado di contribuire a una più generale evoluzione aziendale da un punto di vista commerciale, tecnico e finanziario e su tutti i canali di vendita

Piattaforma flessibile

La piattaforma di e-commerce deve poter crescere insieme all’azienda, specie dal punto di vista finanziario. Ciò significa che il total cost of ownership (TCO) deve mantenersi stabile anche quando l’azienda è in una fase di forte espansione. Se così non fosse, il rischio sarebbe quello di aumentare il margine di guadagno del fornitore a scapito dei profitti aziendali.

Integrazione con gestione ordini e magazzino

Per realizzare un vero e-commerce omnicanale è necessario riuscire ad armonizzare i sistemi di magazzino e di gestione degli ordini in maniera trasversale su tutta l’azienda, sia sui canali fisici sia su quelli digitali. Ecco perché è fondamentale. E’ inoltre indispensabile che il fornitore della piattaforma abbia le competenze e l’esperienza necessaria per garantire l’integrazione tra la piattaforma e-commerce e i processi di core business, senza doversi affidare a terze parti con conseguente aumento dei costi.

Personalizzazione costante

La piattaforma di e-commerce è stata progettata per gestire un business più complesso del retail tradizionale? Quali sono gli elementi di differenziazione rispetto alla concorrenza? È possibile ricorrere a una personalizzazione avanzata? La vetrina digitale si distingue effettivamente nel mare magnum delle offerte? E cosa succederebbe se il modello di business dovesse cambiare, passando, ad esempio, dalla vendita di prodotti alla vendita di abbonamenti? Per rispondere a tutte queste sfide, una piattaforma deve essere flessibile e prevedere opzioni plug and play che possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Inoltre, per soddisfare sempre nuove esigenze, la piattaforma deve essere anche in grado di supportare diverse opzioni di implementazione, sia cloud sia on-premise.

Product Content Management e funzioni di gestione ordini

La gestione delle informazioni sui prodotti - dalla descrizione al prezzo, dalle specifiche alle immagini e ai video, fino ai commenti e alle recensioni - è un elemento determinante per l’efficacia di una vetrina digitale. Una volta che il cliente avrà effettuato l’acquisto, sarà poi necessario gestire l’ordine e soddisfare al meglio tutte le sue aspettative, usando un sistema avanzato di gestione degli ordini (OMS). Un modo per eliminare i costi aggiuntivi legati alla fase successiva all’acquisto è optare per una soluzione che includa di default questo tipo di funzionalità, riducendo al tempo stesso i costi di possesso della piattaforma.

Gestione unificata del cliente

La piattaforma e-commerce deve anche potersi integrare con le soluzioni di customer service, analytics in tempo reale, marketing/re-marketing e merchandising. Se il vendor sta iniziando solo ora a preoccuparsi di

questi aspetti, che sono invece cruciali in un panorama estremamente variabile come quello attuale, forse è il caso di ripensare alla strategia digitale attuata. Infatti, in un mercato sempre più competitivo, è indispensabile avere una chiara visione della clientela e non perdere tempo perché i clienti di oggi, esigenti, informati ed estremamente attenti a tutto ciò che si muove sul mercato, non aspettano.

In un contesto in cui le esigenze di business devono seguire e soddisfare le tendenze del mercato e le necessità sempre in evoluzione dei consumatori, le aziende devono trovare il modo di stare al passo con i tempi, dotandosi di una tecnologia digitale che possa consentir loro di non perdere il vantaggio competitivo rispetto ai propri concorrenti.

Ecco, dunque, che riesaminare periodicamente la strategia digitale e valutarla sulla base delle funzionalità della piattaforma esistente diventa la strada più efficace per sostenere la crescita e la futura evoluzione aziendale.