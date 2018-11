I cinque cambiamenti fondamentali del 5G

Durante il nono Global Mobile Broadband Forum di Londra dal titolo "5G Inspiring the Future", evento che riunisce oltre 2.200 tra leader e analisti del settore, operatori di telefonia mobile, industrie verticali e organizzazioni per la definizione degli standard di connettività, il Rotating Chairman di Huawei, Ken Hu, ha annunciato la consegna delle prime 10.000 stazioni base 5G della società e illustrato la visione dell'azienda per il futuro della connettività.

Per Hu il 5G avvierà una rivoluzione tecnologica: “Porterà nuova energia a tutto il settore ICT e innescherà cambiamenti radicali nel business, creando opportunità finora mai immaginate”.

Hu ha inoltre incoraggiato i partner industriali a adottare una nuova mentalità nella creazione di nuovi dispositivi, nello sviluppo di applicazioni e nel realizzare nuove scoperte in grado di migliorare l’esperienza degli utenti.

Secondo il manager un tale approccio è cruciale per valorizzare pienamente il 5G.

“Il 5G è pronto sotto tutti i punti di vista. È pronto per l'uso, è conveniente e soprattutto la domanda è reale. Naturalmente ci sono ancora alcuni ostacoli alla distribuzione 5G”. Ken Hu, Rotating Chairman di Huawei



Hu ha così evidenziato i cinque cambiamenti fondamentali che porterà il 5G: piattaforma, online, cloud, dispositivi, esperienza utente.

Il 5G trasformerà la connettività in una piattaforma: le connessioni a reti wireless miglioreranno ulteriormente, fornendo una connettività stabile, diffusa capillarmente e senza limiti per tutte le persone e gli oggetti.

Tutto sarà online. Attualmente, la maggior parte degli oggetti e dei dispositivi elettronici non sono connessi. Con il 5G, essere online e connessi diventerà l'impostazione di default per ogni oggetto e dispositivo.

Il Cloud sarà ovunque. Grazie al 5G, il cloud metterà a disposizione un'enorme potenza di calcolo con velocità di trasferimento istantanea e una latenza sempre più vicina allo zero. Ciò renderà l'’intelligence on demand’ disponibile per chiunque e ovunque. Cominceranno così ad emergere nuovi modelli di business come il Cloud X, dove i dispositivi sono potenziati da risorse inesauribili basate sul cloud.

I dispositivi saranno ridefiniti. Con il supporto dell’Intelligenza Artificiale su rete e cloud, i dispositivi passeranno da essere “plug and play” a diventare “plug and think”. Capiranno quindi meglio gli utenti, interagendovi in modo naturale essendo in grado di prevedere attivamente le nostre esigenze, attivandosi non solo per rispondere passivamente ai comandi.

L'esperienza utente sarà un flusso continuo. Con le reti esistenti, la nostra esperienza online è frammentata in diversi scenari. Quando tutto sarà online e basato sul cloud, l’esperienza e i contenuti saranno costantemente fruibili, regalando un'esperienza davvero olistica.

Hu ha quindi affrontato il tema dell’allocazione dello spettro e la realizzazione dei siti. In particolare, gli operatori mobili non dispongono di sufficienti risorse di spettro. Per incrementarne l'implementazione, Hu si è augurato che i governi accelerino il processo di armonizzazione e rilascio delle porzioni di spettro 5G a banda larga, mantenendo un costo totale inferiore a quello del 4G. “Nel frattempo, oltre alla banda C, tutte le bande possono essere utilizzate per il 5G, comprese quelle da 2,3 GHz e 2,6 GHz”.

“Per quanto riguarda i siti, la realizzazione delle reti è un'attività costosa - ha proseguito - Incoraggiamo i governi a rendere disponibili maggiori risorse pubbliche per agevolarne la realizzazione. Le infrastrutture di servizio condivise, come i tetti e i pali della luce, possono aiutare gli operatori a ridurre i costi e i tempi, e persino a costituire nuove fonti di entrate per i servizi pubblici. Riteniamo che il 5G fornirà un contributo importante e duraturo alla società: Huawei è impegnata assiduamente a rendere le reti 5G più solide, semplici, intelligenti e sicure”.