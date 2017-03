Come abbiamo anticipato nell’articolo nel quale abbiamo dato notizia dell’accordo raggiunto per l’acquisizione di NetSuite da parte di Oracle, NetSuite è una realtà californiana, presente da 18 anni sul mercato e specializzata in soluzioni in cloud per il mono delle imprese.

Il suo portafoglio di offerta comprende soluzioni per l’ERP, per la gestione finanziaria, per l’ecommerce e per il CRM.

Le soluzioni di NetSuite nascono in cloud, dunque sposano in pieno le richieste di modularità e di scalabilità, sia in termini funzionali, sia in termini infrastrutturali, delle aziende anche di dimensioni medio-piccole.

I punti cardine della sua offerta sono rappresentati da:

OneWorld, ERP in cloud per aziende globali e multinazionali, che consente di gestire società controllate e rami d’azienda, oltyre alle società giuridicamente indipendenti

SuiteCommerce, piattaforma ecommerce multicanale

Services Resource Planning, strumento per la gestione dei progetti, dalle risorse alla contabilità, dal timesheet alla gestione delle spese

OpenAir, soluzione per la service automation, per la riduzione delle attività di backoffice

Business Intelligence, soluzione con funzionalità di analisi e reporting, fruibile da qualsiasi dispositivo

Salesforce.com, Microsoft Dynamics, e poi Sap, Ibm e la stessa Oracle sono diretti competitor di NetSuite. A loro si affiancano poi player di nicchia, in base a specifici segmenti di mercato o funzionalità.

La società non ha una presenza diretta nel nostro Paese, ma opera con una rete di partner suddivisi in Solution Provider, Alliance Partner, Developer, BPO Partner (Business Process Outsourcing).

In Italia sono partner NetSuite tra gli altri Clustin, che anima per altro anche lo user group della società, Reply con Air Reply, Extra e Informatica.